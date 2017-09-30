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Стычки с полицией, дубинки, резиновые пули, слезы и радость. Референдум в Каталонии - в фотографиях

01.10.2017 18:27 — Новости Мира | Tut.by  
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1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости от Испании. Власти страны против референдума. В регион сегодня были направлены стражи порядка, которые выводили людей с участков для голосования, отбирали урны, применяли резиновые пули и дубинки для разгона. По данным правительства Каталонии, в столкновения с полицией пострадали более 300 мирных граждан. МВД Испании сообщило об 11 пострадавших правоохранителях. К вечеру ситуация стабилизировалась: полиция перестала закрывать оставшиеся участки для голосования, а правительство Каталонии заявило о 50% явке. Как проходит референдум — в фотографиях Reuters.


Сторонники референдума занимали школы, где расположили участки для голосования, еще накануне. Занявшие участок для голосования в одной из школ каталонского города Вик ужинают. 30 сентября 2017 года. Фото: Reuters

Люди ночевали возле избирательных участков, надеясь, что полиция не будет их закрывать. Барселона, 1 октября 2017 года. Фото: Reuters

Сторонник референдума проносит бланки для голосования на избирательный участок. Барселона, 1 октября 2017 года. Фото: Reuters

На не закрытый полицией участок 1 октября несут урну. Фото: Reuters

Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters

Люди не пускают полицейских к избирательному участку в Сан-Жульян-де-Рамис, где собирался проголосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон. Фото: Reuters

Полиция выводит избирателя с участка в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters

Полицейские толкают женщину возле участка для голосования в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters

Мужчина голосует. Фото: Reuters

Разгон людей возле участка в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters

Девушка предлагает испанскому офицеру бланк для голосования. Фото: Reuters

Людей выводят за пределы избирательного участка в Барселоне. Фото: Reuters

Испанская полиция убирает демонстрантов, поддерживающих отделение Каталонии. Барселона, 1 октября 2017 года. Фото: Reuters

Женщина кричит на полицейских во время разгона людей возле избирательного участка в Барселоне. Фото: Reuters

Мужчина упал на ступеньки после столкновений с полицией в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters

Президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон держит гвоздику во время посещения участка в Сан-Жульян-де-Рамис, где он должен был голосовать изначально. Полиция выломала дверь на этом участке и забрала урны. Фото: Reuters

А вот так полиция выламывала дверь на участке в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters

Избиратели в Барселоне аплодируют, когда покидают участок для голосования. Фото: Reuters

Очередь возле избирательного участка в каталонском городе Вик. Фото: Reuters

Тем временем в Мадриде прошла акция противников референдума в Каталонии. Фото: Reuters
 
 
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