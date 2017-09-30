Стычки с полицией, дубинки, резиновые пули, слезы и радость. Референдум в Каталонии - в фотографиях
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1 октября в Каталонии проходит . Власти страны против референдума. В регион сегодня были направлены стражи порядка, которые выводили людей с участков для голосования, отбирали урны, применяли резиновые пули и дубинки для разгона. По данным правительства Каталонии, в столкновения с полицией пострадали более 300 мирных граждан. МВД Испании сообщило об 11 пострадавших правоохранителях. К вечеру ситуация стабилизировалась: полиция перестала закрывать оставшиеся участки для голосования, а правительство Каталонии заявило о 50% явке. Как проходит референдум — в фотографиях Reuters. референдум о независимости от Испании Сторонники референдума занимали школы, где расположили участки для голосования, еще накануне. Занявшие участок для голосования в одной из школ каталонского города Вик ужинают. 30 сентября 2017 года. Фото: Reuters Люди ночевали возле избирательных участков, надеясь, что полиция не будет их закрывать. Барселона, 1 октября 2017 года. Фото: Reuters Сторонник референдума проносит бланки для голосования на избирательный участок. Барселона, 1 октября 2017 года. Фото: Reuters На не закрытый полицией участок 1 октября несут урну. Фото: Reuters Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters Люди не пускают полицейских к избирательному участку в Сан-Жульян-де-Рамис, где собирался проголосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон. Фото: Reuters Полиция выводит избирателя с участка в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters Полицейские толкают женщину возле участка для голосования в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters Мужчина голосует. Фото: Reuters Разгон людей возле участка в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters Девушка предлагает испанскому офицеру бланк для голосования. Фото: Reuters Людей выводят за пределы избирательного участка в Барселоне. Фото: Reuters Испанская полиция убирает демонстрантов, поддерживающих отделение Каталонии. Барселона, 1 октября 2017 года. Фото: Reuters Женщина кричит на полицейских во время разгона людей возле избирательного участка в Барселоне. Фото: Reuters Мужчина упал на ступеньки после столкновений с полицией в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters Президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон держит гвоздику во время посещения участка в Сан-Жульян-де-Рамис, где он должен был голосовать изначально. Полиция выломала дверь на этом участке и забрала урны. Фото: Reuters А вот так полиция выламывала дверь на участке в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters Избиратели в Барселоне аплодируют, когда покидают участок для голосования. Фото: Reuters Очередь возле избирательного участка в каталонском городе Вик. Фото: Reuters
Тем временем в Мадриде прошла акция противников референдума в Каталонии. Фото: Reuters
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В регион сегодня были направлены стражи порядка, которые выводили людей с участков для голосования, отбирали урны, применяли резиновые пули и дубинки для разгона....
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