Стычки с полицией, дубинки, резиновые пули, слезы и радость. Референдум в Каталонии - в фотографиях

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости от Испании . Власти страны против референдума. В регион сегодня были направлены стражи порядка, которые выводили людей с участков для голосования, отбирали урны, применяли резиновые пули и дубинки для разгона. По данным правительства Каталонии, в столкновения с полицией пострадали более 300 мирных граждан. МВД Испании сообщило об 11 пострадавших правоохранителях. К вечеру ситуация стабилизировалась: полиция перестала закрывать оставшиеся участки для голосования, а правительство Каталонии заявило о 50% явке. Как проходит референдум — в фотографиях Reuters.



Сторонники референдума занимали школы, где расположили участки для голосования, еще накануне. Занявшие участок для голосования в одной из школ каталонского города Вик ужинают. 30 сентября 2017 года. Фото: Reuters



Люди ночевали возле избирательных участков, надеясь, что полиция не будет их закрывать. Барселона, 1 октября 2017 года. Фото: Reuters



Сторонник референдума проносит бланки для голосования на избирательный участок. Барселона, 1 октября 2017 года. Фото: Reuters



На не закрытый полицией участок 1 октября несут урну. Фото: Reuters



Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters



Люди не пускают полицейских к избирательному участку в Сан-Жульян-де-Рамис, где собирался проголосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон. Фото: Reuters



Полиция выводит избирателя с участка в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters



Полицейские толкают женщину возле участка для голосования в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters



Мужчина голосует. Фото: Reuters



Разгон людей возле участка в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters



Девушка предлагает испанскому офицеру бланк для голосования. Фото: Reuters



Людей выводят за пределы избирательного участка в Барселоне. Фото: Reuters



Испанская полиция убирает демонстрантов, поддерживающих отделение Каталонии. Барселона, 1 октября 2017 года. Фото: Reuters



Женщина кричит на полицейских во время разгона людей возле избирательного участка в Барселоне. Фото: Reuters



Мужчина упал на ступеньки после столкновений с полицией в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters



Президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон держит гвоздику во время посещения участка в Сан-Жульян-де-Рамис, где он должен был голосовать изначально. Полиция выломала дверь на этом участке и забрала урны. Фото: Reuters



А вот так полиция выламывала дверь на участке в Сан-Жульян-де-Рамис. Фото: Reuters



Избиратели в Барселоне аплодируют, когда покидают участок для голосования. Фото: Reuters



Очередь возле избирательного участка в каталонском городе Вик. Фото: Reuters



Тем временем в Мадриде прошла акция противников референдума в Каталонии. Фото: Reuters