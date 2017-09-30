Сотни каталонцев пострадали от дубинок и резиновых пуль полиции в день референдума

Референдум о независимости Каталонии перерос в столконовения местных жителей с полицией. Правоохранительные органы Испании выполняли приказ центральных властей, которые считают голосование незаконным и жестко противостояли избирателям: применяли силу, избивали людей дубинками и выгоняли их с участков при помощи резиновых пуль. В итоге сотни человек получили травмы или были ранены.

Жесткое противостояние каталонцев и полиции — в видеофакте TUT.BY.

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