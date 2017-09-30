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Сотни каталонцев пострадали от дубинок и резиновых пуль полиции в день референдума
01.10.2017 18:46 — Новости Мира | Tut.by
Жесткое противостояние каталонцев и полиции — в видеофакте TUT.BY.
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