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В Киеве недовольны возросшим присутствием россиян, белорусов и сербов в мониторинговой миссии ОБСЕ

01.10.2017 20:14 — Новости Мира | Tut.by  
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За последний год в специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе вдвое выросло количество россиян, в несколько раз — сербов, белорусов, сказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в интервью ТСН.


Фото: Iryna Gerashchenko/Facebook

«Очень часто в миссии есть представители тех стран, которые имеют особые сантименты к Москве, и иногда они не замечают очевидных обстрелов. За последний год, кстати, в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, в несколько раз выросло присутствие сербов, белорусов. Мы хотим сказать, что очень важно, чтобы все, кто работает в СММ ОБСЕ, были беспристрастными и безоговорочно относились к выполнению своих обязанностей», — отметила она.

Геращенко добавила, что в миротворческой миссии ООН не может быть россиян.

«Другие страны не являются агрессорами по отношению к Украине. Они уважают нашу территориальную целостность и суверенитет. Другие страны могут иметь сантименты к России, такое бывает, но они не являются агрессорами. Поэтому с нашей стороны мы действительно не имеем никаких оснований подозревать представителей этих дружественных стран в чем-то некорректном. Но россиян там быть не может», — заявила первый вице-спикер.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

 
 
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Очень часто в миссии есть представители тех стран, которые имеют особые сантименты к Москве, и иногда они не замечают очевидных обстрелов.

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