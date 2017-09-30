В Каталонии завершился референдум о независимости от Испании, пострадали 760 человек

В Каталонии закрылись те участки по голосованию на референдуме о независимости, которые в течение дня не успели закрыть сотрудники полиции и Гражданской гвардии. В Мадриде заявили, что никакого референдума не было.



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Власти области пообещали в ближайшее время начать подсчет голосов, сообщает агентство Reuters. При этом представитель каталонского правительства Хорди Турулл рассказал, что не знает, когда удастся опубликовать результаты референдума, поскольку все избирательные участки отключены от ЦИК Испании.

Турулл при этом выразил уверенность в том, что на избирательные участки по всей Каталонии пришли несколько миллионов человек.

Испанская полиция и Гражданская гвардия в течение всего дня пытались сорвать референдум, закрывая участки в различных районах Каталонии. Всего были закрыты более 90 участков. При этом полицейские нередко вступали в конфликт с людьми, которые мешали им пройти в здания школ, переоборудованные под избирательные участки.

Вечером глава правительства Испании Мариано Рахой выступил с заявлением, в котором сказал, что никакого референдума в Каталонии не было. Он обвинил «пытавшихся оторвать Каталонию» в запугивании инакомыслящих и попытке использовать в своих целях несовершеннолетних. Он поблагодарил тех граждан, которые проигнорировали референдум и тем самым защитили, по словам Рахоя, демократию.

По данным властей Каталонии, полиция применяла дубинки и слезоточивый газ — общее число пострадавших, по информации Департамента здравоохранения области, достигло 760 человек.

В МВД Испании действия полиции были названы оправданными и ответными на акции сторонников независимости. Последние пытались строить баррикады и забрасывали стражей правопорядка камнями.

Власти Каталонии назвали происходившее в области «нарушением международного права» и призвали страны ЕС осудить действия Мадрида.

Комментируя события в Испании, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон осудил применение насилия, однако при этом подчеркнул, что референдум является незаконным, поскольку не был признан властями Испании.