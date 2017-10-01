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Нападавший в Эдмонтоне проходил по делу о терроризме
02.10.2017 06:39 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Канады установила личность человека, который ударил ножом полицейского и наехал на автомобиле на группу пешеходов в Эдмонте. Нападавший — 30-летний мужчина из Сомали, который подал в Канаде прошение об убежище, сообщается в понедельник, 2 октября.
В 2015 году он попадал в поле зрения канадских спецслужб в рамках «расследования об угрозе нападений со стороны джихадистски радикализированных лиц». Но тогда не было собрано достаточно доказательств для того, чтобы обвинить его в терроризме.
Подозреваемый не рассматривался как человек, представляющий угрозу для Канады, сказал представитель полиции Марлин Деграндт. Канадские власти не приняли решения о том, предоставлять ли ему убежище в стране.
Мужчина 1 октября напал с ножом на офицера полиции, а позднее при попытке скрыться наехал на автомобиле на группу пешеходов. Всего ранения
В его машине найден флаг террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Полиция расследует дело как теракт.
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Мужчина, устроивший нападение в Эдмонтоне, в 2015 году подозревался в терроризме. Но тогда не удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы предъявить ему...
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