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В Малайзии начался суд по делу об убийстве брата лидера КНДР
02.10.2017 07:38 — Новости Мира | Tut.by
Двум женщинам — Сити Аише и Зоан Тхи Хыонг грозит смертный приговор из-за убийства Ким Чен Нама. Они свою вину не признают.
В малайзийском городе Шах-Алам в понедельник, 2 октября, начался суд по делу об
По версии обвинения, 13 февраля, приблизившись сзади к Ким Чен Наму в аэропорту Куала-Лумпура, женщины нанесли на его лицо состав, содержавший VX — фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Мужчина скончался по дороге в больницу.
Женщины впоследствии объяснили свои действия тем, что, как они думали, участвовали в съемках телепрограммы-розыгрыша ничего не подозревающих пассажиров. Одна из обвиняемых, Аиша, рассказала, что за свою работу получила гонорар, примерно равный 85 евро.
В марте им было предъявлено обвинение в убийстве Ким Чен Нама. Проведенное малайзийскими властями расследование показало, что за этим покушением стоят власти КНДР. В организации убийства следователи подозревали нескольких граждан Северной Кореи — работников министерства госбезопасности и МИД страны. Но никого из них задержать не удалось.
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Двум женщинам - Сити Аише и Зоан Тхи Хыонг грозит смертный приговор из-за убийства Ким Чен Нама. Они свою вину не признают.
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