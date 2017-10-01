Сенатор: войска США будут находиться в Афганистане еще как минимум 10 лет

Американский воинский контингент будет находиться в Афганистане в течение еще по меньшей мере 10 лет. С таким прогнозом в воскресенье выступил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер (республиканец, от штата Теннесси).



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«Мы, вероятно, будем держать войска в Афганистане в течение следующего десятилетия точно», — заявил законодатель в интервью телекомпании NBC .

При этом он отметил, что «имеет значение», каковы цели и задачи миссии войск США в Афганистане. «Нам надо быть осторожными со следующим шагом», — предупредил сенатор. Как он пояснил, Вашингтону, с его точки зрения, следует искать пути укрепления властей в Кабуле и передачи им все большей ответственности за судьбу Афганистана.

Глава комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса также подчеркнул: «Всего ВВП Афганистана недостаточно для поддержки даже его [собственных] сил безопасности».

В сентябре США приняли решение направить в Афганистан подкрепление численностью более 3 тыс. военнослужащих. Это означает, что вскоре численность американского воинского контингента в стране составит приблизительно 14 тыс. человек.

США начали нынешнюю военную операцию в Афганистане осенью 2001 года. В 2011 году на пике численность американских войск в Афганистане составляла 101 тыс. человек. Во время этой кампании были убиты более 2,3 тыс. военнослужащих США, свыше 17 тыс. получили ранения.