Референдум в Каталонии: 90% граждан проголосовали за независимость

В ходе референдума, состоявшегося 1 октября в Каталонии, 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании.

В результате голосования за независимость отдали голоса 2 020 144 человека, что составляет 90% от общего числа избирателей. Против проголосовали 176 566 человек (7%), более 45 000 бюллетеней были пустыми (2%), еще около 20000 бланков признали недействительными.

Власти Испании признали запретили проведение референдума и теперь считают его несостоявшимся. Полиция изымала урны и закрывала участки для голосования, не пуская на них граждан и применяя дубинки и резиновые пули. Однако сторонники референдума дежурили возле участков ночью, чтобы проголосовать.

Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что действия полиции «пропорциональные и профессиональные», сообщает The Guardian .

Мэр Барселоны Ада Колау призвала власти Испании прекратить насилие в отношении мирных граждан, а главе кабинета министров Мариано Рахою предложила подать в отставку.

По информации «Би-Би-Си» , глава местного правительства Карлес Пучдемон констатировал, что Каталония заявила право на создание независимого государства. Он сообщил, что парламент автономии в ближайшее время продемонстрирует результаты голосования и начнет работу «в соответствии с законом о референдуме».

Мировые СМИ сообщают, что в столкновениях с полицией пострадало более 800 человек.