ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Референдум в Каталонии: 90% граждан проголосовали за независимость

02.10.2017 10:37 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В ходе референдума, состоявшегося 1 октября в Каталонии, 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании.

В результате голосования за независимость отдали голоса 2 020 144 человека, что составляет 90% от общего числа избирателей. Против проголосовали 176 566 человек (7%), более 45 000 бюллетеней были пустыми (2%), еще около 20000 бланков признали недействительными.

Власти Испании признали запретили проведение референдума и теперь считают его несостоявшимся. Полиция изымала урны и закрывала участки для голосования, не пуская на них граждан и применяя дубинки и резиновые пули. Однако сторонники референдума дежурили возле участков ночью, чтобы проголосовать.

Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что действия полиции «пропорциональные и профессиональные», сообщает The Guardian.

Мэр Барселоны Ада Колау призвала власти Испании прекратить насилие в отношении мирных граждан, а главе кабинета министров Мариано Рахою предложила подать в отставку.

По информации «Би-Би-Си», глава местного правительства Карлес Пучдемон констатировал, что Каталония заявила право на создание независимого государства. Он сообщил, что парламент автономии в ближайшее время продемонстрирует результаты голосования и начнет работу «в соответствии с законом о референдуме».

Мировые СМИ сообщают, что в столкновениях с полицией пострадало более 800 человек.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе референдума, состоявшегося 1 октября в Каталонии, 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Сенатор: войска США будут находиться в Афганистане еще как минимум 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика