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Референдум в Каталонии: 90% граждан проголосовали за независимость
02.10.2017 10:37 — Новости Мира | БДГ
В ходе референдума, состоявшегося 1 октября в Каталонии, 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании.
В результате голосования за независимость отдали голоса 2 020 144 человека, что составляет 90% от общего числа избирателей. Против проголосовали 176 566 человек (7%), более 45 000 бюллетеней были пустыми (2%), еще около 20000 бланков признали недействительными.
Власти Испании признали запретили проведение референдума и теперь считают его несостоявшимся. Полиция изымала урны и закрывала участки для голосования, не пуская на них граждан и применяя дубинки и резиновые пули. Однако сторонники референдума дежурили возле участков ночью, чтобы проголосовать.
Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что действия полиции «пропорциональные и профессиональные», сообщает
Мэр Барселоны Ада Колау
По информации
Мировые СМИ сообщают, что в столкновениях с полицией пострадало более 800 человек.
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В ходе референдума, состоявшегося 1 октября в Каталонии, 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании.
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