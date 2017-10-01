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В Киеве приравняли силу российских войск на Донбассе к военной мощи НАТО

02.10.2017 10:58 — Новости Мира | Tut.by  
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На Донбассе расквартирована российская военная группировка, равная по мощи армиям европейских стран — членов НАТО, заявил глава ВПУ Анатолий Матиос. По его данным, там находится 650 танков, 260 РСЗО и три тысячи кадровых военных.


Анатолий Матиос. Фото: 112.ua

На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые не контролирует украинское правительство, находится военная группировка, равная по силам армиям европейских стран — членов Североатлантического альянса, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина».

«На территории ОРДЛО на данный момент находится суммарно военная мощь и военная сила, которая равняется почти всем странам НАТО Европы», — заявил он.

По его словам, Россия поставила в самопровозглашенные республики на востоке Украины сотни артиллерийских систем и танков. «Танки — 650 штук, боевые бронированные машины — 1310 штук, артиллерия различных калибров (в том числе крупнокалиберная, запрещенная минскими соглашениями) — почти 500 стволов, реактивные системы залпового огня — почти 260 единиц, зенитно-ракетные комплексы — до 100 единиц», — уточнил Матиос.

Кроме того, Матиос заявил, что на территории ОРДЛО находится 11 тыс. россиян, три тысячи из которых — кадровые военные. «Российская Федерация на данный момент находится на Донбассе в количестве почти трех тысяч человек в составе двух батальонных тактических групп, одной ротной тактической группы, на вооружении которых кроме перечисленных выше единиц​ почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов», — сообщил он.

Приведенные Матиосом оценки совпадают с оценками президента Украины Петра Порошенко, которые он давал на встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. «Наша разведка подтверждает — минимальный уровень регулярных войск России на оккупированной территории [Донбасса] - примерно 3 тыс. [военных]», — заявил тогда президент.

Однако в начале сентября спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил о гораздо большем количестве российских военнослужащих на Донбассе. ​"До 6 тыс. российских военнослужащих находятся на временно оккупированной территории Донбасса", — заявил тогда Селезнев и уточнил, что кадровые российские военные постоянно прибывают на неподконтрольные Киеву территории, в том числе и в руководящие органы.

Официально Москва неоднократно отвергала обвинения в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины и наличие там российских военнослужащих, признавая при этом возможность попадания в район боевых действий «отпускников» и «добровольцев».

В декабре 2015 года президент России Владимир Путин, комментируя перспективу обмена задержанных в Украине Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых Киев называл российскими «бойцами ГРУ», на украинскую летчицу Надежду Савченко, сказал, что на Донбассе есть люди, которые «решают определенные вопросы».

«Мы никогда не говорили, что там [в Украине] нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе и в военной сфере», — сказал Путин. По словам президента, «это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска, почувствуйте разницу».

 
 
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По данным Киева, там находится 650 танков, 260 РСЗО и три тысячи кадровых военных.

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