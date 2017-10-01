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В Москве задержали членов ячейки ИГ, планировавших взрывы в людных местах и транспорте

02.10.2017 11:18 — Новости Мира | Tut.by  
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В Москве 30 сентября задержали членов так называемой ячейки террористической организации «Исламское государство». Боевики планировали теракты в людных местах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сообщается, что руководили террористической ячейкой иностранные эмиссары.

«В ее деятельности участвовали граждане Российской Федерации из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого „Всемирного Исламского Халифата“. В своей деятельности указанные лица придерживались повышенных мер конспирации», — сказано в сообщении.

Боевики планировали резонансные террористические акты — в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры собирались устроить взрывы.

Все члены группировки задержаны. По месту жительства задержанных обнаружены два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ…», 205.5 «Организация деятельности террористической организации…» УК России.

В интересах следствия данные о задержанных лицах не разглашаются.

 
 
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У боевиков изъяли два самодельных взрывных устройства большой мощности

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