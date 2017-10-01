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Власти Каталонии не исключают, что Мадрид может приостановить автономию региона
02.10.2017 12:52 — Новости Мира | Tut.by
Правительство Каталонии не исключает, что власти Испании могут приостановить автономию региона в ответ на проведенный референдум о независимости. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства области Жорди Туруль, передает газета
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Мадрид может применить 155-ю статью конституции королевства, представитель каталонских властей не исключил подобного развития событий. «Государство использовало дубинки в качестве инструмента для диалога», — отметил Туруль, имея в виду действия правоохранительных органов в ходе плебисцита.
В воскресенье на референдуме в Каталонии
Ожидается, что в понедельник в 17.30 по минскому времени председатель правительства Мариано Рахой примет лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса. Они обсудят ситуацию в Каталонии и возможный ответ со стороны Мадрида.
Статья 155 конституции Испании еще ни разу не применялась. В ней говорится, что, «если автономное сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании», правительство королевства «может, с согласия абсолютного большинства Сената, принять необходимые меры для выполнения автономным сообществом указанных обязательств в принудительном порядке».
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Согласно конституции страны, если действия автономного сообщества "наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании", правительство может "принять...
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