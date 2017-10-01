Власти Каталонии не исключают, что Мадрид может приостановить автономию региона

Правительство Каталонии не исключает, что власти Испании могут приостановить автономию региона в ответ на проведенный референдум о независимости. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства области Жорди Туруль, передает газета El Pais .



Жорди Туруль. Фото: Reuters

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Мадрид может применить 155-ю статью конституции королевства, представитель каталонских властей не исключил подобного развития событий. «Государство использовало дубинки в качестве инструмента для диалога», — отметил Туруль, имея в виду действия правоохранительных органов в ходе плебисцита.

В воскресенье на референдуме в Каталонии 90% его участников , или более 2 млн человек высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский плебисцит нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что он будет иметь для властей законную силу.

Ожидается, что в понедельник в 17.30 по минскому времени председатель правительства Мариано Рахой примет лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса. Они обсудят ситуацию в Каталонии и возможный ответ со стороны Мадрида.

Статья 155 конституции Испании еще ни разу не применялась. В ней говорится, что, «если автономное сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании», правительство королевства «может, с согласия абсолютного большинства Сената, принять необходимые меры для выполнения автономным сообществом указанных обязательств в принудительном порядке».