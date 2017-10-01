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Обанкротилась крупная британская авиакомпания. Более 110 тысяч человек не могут вернуться домой

02.10.2017 13:25 — Новости Мира | Tut.by  
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В Великобритании прекратила полеты авиакомпания Monarch Airlines, занимающаяся чартерными рейсами, сообщает The Guardian.


Фото: Reuters

По подсчетам управления гражданской авиации, за рубежом находятся более 110 тысяч человек с билетами на рейсы Monarch Airlines, которых предстоит вернуть в Великобританию. Еще около 300 тысяч билетов на рейсы этой авиакомпании были забронированы.

По числу затронутых пассажиров, речь идет о крупнейшем крахе авиакомпании в Великобритании.

Управление гражданской авиации обратилось к правительству с просьбой зафрахтовать более 30 самолетов для вывоза пассажиров Monarch Airlines.

В ночь на 2 октября у Monarch Airlines истек срок действия лицензии на предоставление услуг в качестве организатора турпоездок. Продлить лицензию авиакомпания не смогла.

Компания Monarch Airlines была создана в 1968 году. Она базировалась в лондонском аэропорту Лутон и выполняла рейсы в общей сложности из пяти аэропортов Великобритании по 40 направлениям. В авиакомпании работают около 2,7 тысячи человек.

 
 
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По числу затронутых пассажиров речь идет о крупнейшем крахе авиакомпании в Великобритании.

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