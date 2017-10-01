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Кремль прокомментировал референдум в Каталонии
02.10.2017 13:41 — Новости Мира | Tut.by
Россия считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает
«Что касается событий в Испании, то, как вы правильно отметили, последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело королевства», — сказал он.
Представитель Кремля напомнил, что Москва «не приемлет, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов РФ».
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании, который не признают власти страны. В регион были направлены стражи порядка, которые
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Россия считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании.
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