Кремль прокомментировал референдум в Каталонии

Россия считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС .



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«Что касается событий в Испании, то, как вы правильно отметили, последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело королевства», — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что Москва «не приемлет, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов РФ».

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании, который не признают власти страны. В регион были направлены стражи порядка, которые выводили людей с участков для голосования, отбирали урны, применяли резиновые пули и дубинки для разгона. В итоге столкновений с полицией пострадало более 800 человек.

По данным правительства Каталонии, 90% участников референдума — более 2 млн человек высказались за независимость региона.