В Каталонии спасатели встали между испанской полицией и протестующими

1 октября в Каталонии во время референдума сотрудники пожарной службы автономии попытались защитить участников от испанской полиции. Не всегда им это удавалось, но для жителей Каталонии они стали героями.

Сотрудники пожарной службы Каталонии образовали живой щит между испанскими полицейскими и толпой.

Видео: tony haye

Им не всегда удавалось защитить людей. Да и себя.