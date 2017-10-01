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В Каталонии спасатели встали между испанской полицией и протестующими

02.10.2017 14:53 — Новости Мира | Tut.by  
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1 октября в Каталонии во время референдума сотрудники пожарной службы автономии попытались защитить участников от испанской полиции. Не всегда им это удавалось, но для жителей Каталонии они стали героями. 


Фото: imgur.com / Yanov

Сотрудники пожарной службы Каталонии образовали живой щит между испанскими полицейскими и толпой. 

Видео: tony haye

Им не всегда удавалось защитить людей. Да и себя.

Но для жителей Каталонии они стали героями.

 
 
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Они пытались защитить людей, но сами пострадали от действий полиции. Тем не менее для Каталонии они стали героями.

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