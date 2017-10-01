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В Каталонии спасатели встали между испанской полицией и протестующими
02.10.2017 14:53 — Новости Мира | Tut.by
1 октября в Каталонии во время референдума сотрудники пожарной службы автономии попытались защитить участников от испанской полиции. Не всегда им это удавалось, но для жителей Каталонии они стали героями.
Сотрудники пожарной службы Каталонии образовали живой щит между испанскими полицейскими и толпой.
Видео:
Им не всегда удавалось защитить людей. Да и себя.
Но для жителей Каталонии они стали героями.
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Они пытались защитить людей, но сами пострадали от действий полиции. Тем не менее для Каталонии они стали героями.
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