В Каталонии спасатели встали между испанской полицией и протестующими

1 октября в Каталонии во время референдума сотрудники пожарной службы автономии попытались защитить участников от испанской полиции. Не всегда им это удавалось, но для жителей Каталонии они стали героями.

Сотрудники пожарной службы Каталонии образовали живой щит между испанскими полицейскими и толпой.

Видео: tony haye

Им не всегда удавалось защитить людей. Да и себя.

Spanish police attacking Catalan firefighters who were trying to protect #CatalanReferendum voters. pic.twitter.com/3ipPH3X5jL — Catalans for Yes (@CatalansForYes) 1 октября 2017 г.

Но для жителей Каталонии они стали героями.

Tal vez el mejor vídeo de la labor de los bomberos de todo el día.

A primera línea y a empoderar al resto #ElsBombersSeremSempreVostres pic.twitter.com/aq6alRID5G — mikel otero (@otero_mikel) 1 октября 2017 г.