|
Что известно о стрелке, который убил 50 человек на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе
02.10.2017 15:12 — Новости Мира | Tut.by
Полиция назвала имя стрелявшего по людям на кантри-фестивале в Лас-Вегасе. Это 64-летний Стивен Пэддок, сообщает
Поздним вечером в воскресенье (ранним утром по минскому времени) 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл стрельбу по людям из окна на 32 этаже отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Через дорогу от отеля сотни людей слушали музыку на кантри-фестивале Harvest Music Route 91. В результате стрельбы
Полицейские убили стрелка. В номере отеля правоохранители обнаружили склад огнестрельного оружия. Также обыскивают дом нападавшего.
Сейчас правоохранители разыскивают женщину по имени Мэрил Дэнли. Она остановилась в одном номере со стрелявшим. По данным полиции, Пэддок и Дэнли могли жить вместе в городе Мескит (штат Невада) недалеко от Лас-Вегаса. Полиция опубликовала фото женщины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция назвала имя стрелявшего по людям на кантри-фестивале в Лас-Вегасе. Это 64-летний Стивен Пэддок.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии