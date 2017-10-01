Что известно о стрелке, который убил 50 человек на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе

Полиция назвала имя стрелявшего по людям на кантри-фестивале в Лас-Вегасе. Это 64-летний Стивен Пэддок, сообщает ABC .



Фото: Reuters

Поздним вечером в воскресенье (ранним утром по минскому времени) 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл стрельбу по людям из окна на 32 этаже отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Через дорогу от отеля сотни людей слушали музыку на кантри-фестивале Harvest Music Route 91. В результате стрельбы погибли 50 человек , еще 200 получили ранения.

Полицейские убили стрелка. В номере отеля правоохранители обнаружили склад огнестрельного оружия. Также обыскивают дом нападавшего.

Сейчас правоохранители разыскивают женщину по имени Мэрил Дэнли. Она остановилась в одном номере со стрелявшим. По данным полиции, Пэддок и Дэнли могли жить вместе в городе Мескит (штат Невада) недалеко от Лас-Вегаса. Полиция опубликовала фото женщины.



Мэрил Дэнли. Фото: Twitter полиции Лас-Вегаса