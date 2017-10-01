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СМИ КНДР рассказали о наличии в стране ударных средств, которые "не поддаются воображению"

02.10.2017 15:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Народ и армия КНДР решительно настроены на то, чтобы «уничтожить американских империалистов». Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в центральной газете страны Nodong Sinmun.

«Народ и армия КНДР решительно настроены на то, чтобы «уничтожить американских империалистов и любой ценой добиться воссоединения родины», — подчеркивает издание.

Газета уверена, что в противоборстве с США КНДР, «обладающая самостоятельно созданными мощными ударными средствами, которые не поддаются воображению, наверняка одержит победу».

Одновременно газета пригрозила «жестоко наказать южнокорейский марионеточный режим за поддержку нацеленной против Пхеньяна политики администрации Дональда Трампа».

В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы и маневров США и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что авианосец ВМС США «Рональд Рейган» с кораблями сопровождения в районе 15 октября прибудет в Японское море для участия в совместных с военнослужащими Южной Кореи учениях вблизи Корейского полуострова.

 
 
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Газета уверена, что в противоборстве с США КНДР, "обладающая самостоятельно созданными мощными ударными средствами, которые не поддаются воображению, наверняка...

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