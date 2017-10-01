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Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
02.10.2017 15:35 — Новости Мира | Tut.by
Референдум о независимости Каталонии, прошедший 1 октября, был незаконным. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.
«В соответствии с конституцией Испании вчерашнее
По словам Схинас, Еврокомиссия не раз подчеркивала, что «ситуация в Каталонии — внутренний вопрос Испании, который должен быть решен в соответствии с конституционным порядком Испании». «Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз», — отметил он.
Схинас также сообщил, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер обсудит в понедельник ситуацию в Каталонии с премьер-министром Испании Мариано Рахойем.
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Еврокомиссия не раз подчеркивала, что "ситуация в Каталонии - внутренний вопрос Испании, который должен быть решен в соответствии с конституционным порядком...
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