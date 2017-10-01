|
Расстрел в Лас-Вегасе – самое массовое убийство в США
02.10.2017 16:55 — Новости Мира | БДГ
Более 50 человек убито и свыше 200 ранено на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе.
СМИ сообщают, что это не конечные цифры, так как расстрел велся в различных направлениях. Эксперты называют трагедию самым массовым убийством в США.
Огонь был открыт с балкона номера, расположенного на 32 этаже отеля.
Полиция выявила убийцу – это 64-летний пенсионер Стивен Пэддок, в доме которого было найден целый склад огнестрельного оружия, среди которого 11 винтовок. При попытке скрыться стрелок был ликвидирован правоохранителями.
Пока неизвестно, кто он такой, почему стрелял в людей, и связан ли с какой-либо экстремистской организацией.
В настоящее время полиция разыскивает женщину, на чье имя был снят номер. Предполагается, что это его знакомая и соучастница преступления.
Аэропорт Лас-Вегаса закрыт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 50 человек убито и свыше 200 ранено на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. СМИ сообщают, что это не конечные цифры, так как расстрел велся в различных...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии