Расстрел в Лас-Вегасе – самое массовое убийство в США

Более 50 человек убито и свыше 200 ранено на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе.

СМИ сообщают, что это не конечные цифры, так как расстрел велся в различных направлениях. Эксперты называют трагедию самым массовым убийством в США.

Огонь был открыт с балкона номера, расположенного на 32 этаже отеля.

Полиция выявила убийцу – это 64-летний пенсионер Стивен Пэддок, в доме которого было найден целый склад огнестрельного оружия, среди которого 11 винтовок. При попытке скрыться стрелок был ликвидирован правоохранителями.

Пока неизвестно, кто он такой, почему стрелял в людей, и связан ли с какой-либо экстремистской организацией.

В настоящее время полиция разыскивает женщину, на чье имя был снят номер. Предполагается, что это его знакомая и соучастница преступления.

Аэропорт Лас-Вегаса закрыт.