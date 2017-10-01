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"Самое массовое убийство в США": что произошло на фестивале в Лас-Вегасе
02.10.2017 17:07 — Новости Мира | Tut.by
По меньшей мере 50 убитых и 407 пострадавших в результате стрельбы, которую открыл по участникам и зрителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок. Местные СМИ уже назвали произошедшее «самой кровавой бойней» в истории США.
В толпе, по которой он стрелял, было около 22 тысяч человек. Люди сначала приняли выстрелы за фейерверк, потом началась паника.
По меньшей мере 406 человек были доставлены в районные больницы с травмами. 50 человек были убиты. Количество жертв может увеличиться, так как многие из госпитализированных находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщили в столичной полиции Лас-Вегаса.
Полиция установила, что стрелял
В гостиничном номере из которого стрелял Паддок, полиция обнаружила десять винтовок.
Как сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо журналистам, стрелок не был связан с какой-либо группой. Женщина, которая, как предполагалось, вместе с Паддоком заселилась в отель, отношение к произошедшему не имеет.
Произошедшее полиция пока не квалицфицирует как теракт. «Мы должны установить, каковы были мотивы этого человека», — сказал Ломбардо.
Президент США Дональд Трамп только спустя несколько часов отреагировал на массовое убийство в Лас-Вегасе.
— Я выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие жертвам и их семьям в связи с ужасной расправой в Лас-Вегасе. Да благословит вас Господь! — написал Трамп в twitter.
СМИ уже называют произошедшее в Лас-Вегасе «самой кровавой бойней в истории Америки».
В июне 2016 года
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Произошедшее полиция пока не квалицфицирует как теракт. "Мы должны установить, каковы были мотивы этого человека", - сказал Ломбардо.
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