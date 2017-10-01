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"Самое массовое убийство в США": что произошло на фестивале в Лас-Вегасе

02.10.2017 17:07 — Новости Мира | Tut.by  
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По меньшей мере 50 убитых и 407 пострадавших в результате стрельбы, которую открыл по участникам и зрителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок. Местные СМИ уже назвали произошедшее «самой кровавой бойней» в истории США.


Фото: Reuters

Все произошло поздним вечером воскресенья. Злоумышленник открыл огонь из окна, расположенного на 32 этаже отеля, по зрителям и участникам фестиваля кантри-музыки Harvest Music Route 91.

В толпе, по которой он стрелял, было около 22 тысяч человек. Люди сначала приняли выстрелы за фейерверк, потом началась паника.

По меньшей мере 406 человек были доставлены в районные больницы с травмами. 50 человек были убиты. Количество жертв может увеличиться, так как многие из госпитализированных находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщили в столичной полиции Лас-Вегаса.

Полиция установила, что стрелял 64-летний Стивен Паддок. Мужчина застрелился прежде чем полиция ворвалась в его номер. Ранее сообщалось, что он был нейтрализован правоохранителями.

В гостиничном номере из которого стрелял Паддок, полиция обнаружила десять винтовок.

Как сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо журналистам, стрелок не был связан с какой-либо группой. Женщина, которая, как предполагалось, вместе с Паддоком заселилась в отель, отношение к произошедшему не имеет.

Произошедшее полиция пока не квалицфицирует как теракт. «Мы должны установить, каковы были мотивы этого человека», — сказал Ломбардо.

Президент США Дональд Трамп только спустя несколько часов отреагировал на массовое убийство в Лас-Вегасе.

— Я выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие жертвам и их семьям в связи с ужасной расправой в Лас-Вегасе. Да благословит вас Господь! — написал Трамп в twitter.

СМИ уже называют произошедшее в Лас-Вегасе «самой кровавой бойней в истории Америки».

В июне 2016 года во время стрельбы, которую устроил 29-летний Омар Матин в гей-клубе, погибли 49 человек и более получотни получили ранения.

 
 
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Произошедшее полиция пока не квалицфицирует как теракт. "Мы должны установить, каковы были мотивы этого человека", - сказал Ломбардо.

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