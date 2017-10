По меньшей мере 50 убитых и 407 пострадавших в результате стрельбы, которую открыл по участникам и зрителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок. Местные СМИ уже назвали произошедшее «самой кровавой бойней» в истории США.

Все произошло поздним вечером воскресенья. Злоумышленник открыл огонь из окна, расположенного на 32 этаже отеля, по зрителям и участникам фестиваля кантри-музыки Harvest Music Route 91.

В толпе, по которой он стрелял, было около 22 тысяч человек. Люди сначала приняли выстрелы за фейерверк, потом началась паника.

По меньшей мере 406 человек были доставлены в районные больницы с травмами. 50 человек были убиты. Количество жертв может увеличиться, так как многие из госпитализированных находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщили в столичной полиции Лас-Вегаса.

UPDATE: 50 killed, estimated 406 people transported to the hospital in Las Vegas mass shooting pic.twitter.com/C4YMWUrOJG

Полиция установила, что стрелял 64-летний Стивен Паддок . Мужчина застрелился прежде чем полиция ворвалась в его номер. Ранее сообщалось, что он был нейтрализован правоохранителями.

В гостиничном номере из которого стрелял Паддок, полиция обнаружила десять винтовок.

Как сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо журналистам, стрелок не был связан с какой-либо группой. Женщина, которая, как предполагалось, вместе с Паддоком заселилась в отель, отношение к произошедшему не имеет.

Произошедшее полиция пока не квалицфицирует как теракт. «Мы должны установить, каковы были мотивы этого человека», — сказал Ломбардо.

Президент США Дональд Трамп только спустя несколько часов отреагировал на массовое убийство в Лас-Вегасе.

— Я выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие жертвам и их семьям в связи с ужасной расправой в Лас-Вегасе. Да благословит вас Господь! — написал Трамп в twitter.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!