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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе
02.10.2017 17:32 — Новости Мира | Tut.by
Террористы «Исламского государства» объявили, что открывший в стрельбу по толпе в Лас-Вегасе Стивен Пэддок был их «солдатом» и принял ислам «много месяцев назад». Об этом со ссылкой на аффилированного с ИГ агентство «Амак» пишет мониторинговая группа SITE.
Никаких конкретных свидетельств того, что Пэддок был связан с террористами, в заявлении не приводится. Полиция версию теракта пока не рассматривает.
Нападение в Лас-Вегасе
Сам Пэддок застрелился до прихода полиции. При нем нашли более десятка единиц оружия.
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Никаких конкретных свидетельств того, что Пэддок был связан с террористами, в заявлении не приводится.
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