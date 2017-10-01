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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

02.10.2017 17:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Террористы «Исламского государства» объявили, что открывший в стрельбу по толпе в Лас-Вегасе Стивен Пэддок был их «солдатом» и принял ислам «много месяцев назад». Об этом со ссылкой на аффилированного с ИГ агентство «Амак» пишет мониторинговая группа SITE.

Никаких конкретных свидетельств того, что Пэддок был связан с террористами, в заявлении не приводится. Полиция версию теракта пока не рассматривает.

Нападение в Лас-Вегасе произошло вечером 1 октября. По версии следствия, Пэддок открыл огонь из окна отеля по проводимому рядом концерту кантри-музыки. Погибли, по последним данным, 50 человек. Еще 406 получили ранения.

Сам Пэддок застрелился до прихода полиции. При нем нашли более десятка единиц оружия.

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Никаких конкретных свидетельств того, что Пэддок был связан с террористами, в заявлении не приводится.

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