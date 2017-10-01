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Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 58 человек

02.10.2017 19:38 — Новости Мира | БелТА  
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Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 58 человек

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 58 человек, более 500 пострадали. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, передают мировые информагентства.

Как сообщалось, трагедия произошла поздно вечером 1 октября в ходе концерта кантри-музыки вблизи казино Mandalay Bay. 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям шоу из номера отеля Mandalay Bay, расположенного на 32-м этаже.

При обыске у преступника обнаружено десять единиц оружия. Федеральное бюро расследований (ФБР) выступило с заявлением, что стрельба в Лас-Вегасе не связана с терроризмом. Ряд информагентств ранее сообщали, что ответственность за массовое убийство взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Американские СМИ признали происшедшее в Лас-Вегасе самым кровопролитным случаем стрельбы по людям в новейшей истории США.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 58 человек, более 500 пострадали. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции шериф...

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