ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия вошла в тройку основных украинских инвесторов

02.10.2017 20:40 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Российская Федерация занимает третье место по объему инвестиций в украинскую экономику по состоянию на 1 июля 2017 года.

Об этом свидетельствую данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

Общий объем инвестиций, привлеченных более чем из 70 стран, составил $ 38,9 млрд, из них $ 1,6 млрд удалось получить в течение января-июня 2017 года.

Больше всего инвестировали в экономику страны с Кипра — $ 9,9 млрд (25,5% от общего размера инвестиций), затем из Нидерландов — $ 6,3 млрд (16,2%), третье место занимает Россия — $ 4,4 млрд (11,4%). Затем идут Великобритания — $ 2,1 млрд (5,5%) и Германия — $ 1,7 млрд (4,5%).

По данным Госстата, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером Украины. За январь-июль 2017 года общий объем украинского экспорта составил $ 23 млрд, из них — $ 2,7 млрд (11,7%) приходится продажу товаров в РФ, что на 20% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Аналогичная ситуация и с импортом — общая сумма составляет $ 26,5 млрд. Доля РФ составляет $ 3,5 млрд (13,2%), при этом в сравнении с аналогичным периодом 2016 года импорт вырос на 38,7%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналогичная ситуация и с импортом - общая сумма составляет $ 26,5 млрд. Доля РФ составляет $ 3,5 млрд (13,2%).

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 58 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика