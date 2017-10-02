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Стреляющая Америка: печальные рекорды массовых убийств в США
02.10.2017 21:56 — Новости Мира | Tut.by
2 октября в Лас-Вегасе произошел очередной случай массовой стрельбы.
12 июня 2016 года, гей-клуб в Орландо, 49 человек
В ночь на 12 июня 2016 года на ночной гей-клуб Pulse в Орландо
16 апреля 2007 года, Технологический университет в Вирджинии, 32 человека
16 апреля 2007 года в Технологическом университете в городе Блэксберг в штате Вирджиния 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сен Хи застрелил 32 человека и ранил 25 студентов и учителей. Совершив убийства, злоумышленник покончил с собой. По версии следствия, на преступление его толкнула депрессия, а также ненависть к богатым однокурсникам. За два года до этого ему поставили диагноз «прогрессирующая шизофрения». Однако, согласно закону штата, он имел право покупать огнестрельное оружие, так как не состоял на принудительном лечении.
14 декабря 2012 года, начальная школа Сэнди Хук, 26 человек
14 декабря 2012 года 20-летний молодой человек по имени Адам Ланца убил свою мать, а потом сел в машину и поехал в начальную школу Сэнди-Хук, что в городе Ньютон, штат Коннектикут. При себе у него была полуавтоматическая винтовка Bushmaster и три пистолета. Войдя в школу, он открыл огонь. Жертвами стрельбы Ланцы в Сэнди-Хук стали
16 октября 1991 года, ресторан «Луби», 23 человека
В тот день 35-летний безработный Джордж Геннард въехал на своем пикапе через переднее окно в ресторан «Луби» в городе Киллин, штат Техас. Он прокричал: «Все женщины Киллина и Белтона — гадюки! Это то, что вы сделали со мной и моей семьей! Это то, что сделал со мной Белл… Это день расплаты! Вот, что со мной сделал округ Белл!», после чего достал два пистолета — Glock 17 и Ruger P89 и открыл огонь по посетителям заведения и его сотрудникам. Он преследовал, расстрелял и убил 23 человека, десять из них одиночными выстрелами в голову, и ранил еще 27, прежде чем совершить самоубийство.
18 июля 1984 года, «МакДональдс» в Сан-Диего, 21 человек
41-летний Джеймс Хьюберти с полуавтоматической винтовкой в одной руке и пистолетом в другой вошел в «МакДональдс» и расстрелял 21 человека, в том числе и 8-месячного младенца. Еще 20 были ранены. Стрельба продолжалась 78 минут, за это время Хьюберти сделал 245 выстрелов. Его ликвидировал снайпер спецназа. За несколько дней до стрельбы Хьюберти сообщил своей жене, что у него может быть психическое расстройство.
1 августа 1966 года, Остин, 16 человек
1 августа 1966 года в Остине бывший морпех Джозеф Уитмен забаррикадировался на самом верху 28-этажной башни Техасского университета и в течение 96 минут стрелял из снайперской винтовки по людям на улице. Погибли 16 человек, ранены — 32. Преступник был застрелен полицией. За день до этого он также убил мать и жену, а в предсмертной записке назвал себя «жертвой необычных и иррациональных мыслей».
2 декабря 2015 года, Сан-Бернардино, 14 человек
2 декабря 2015 года Сайед Фарук, родившийся в Америке сын пакистанских мусульман, и его жена Ташфин Малик, приехавшая из Пакистана,
20 августа 1986 года, Эдмонд, 14 человек
20 августа 1986 года в Эдмонде, штат Оклахома, сотрудник почты Патрик Генри Шеррилл расстрелял 14 своих коллег и ранил еще 6 из двух пистолетов 45-го калибра и револьвера 22-го калибра. Он сделал это после поступившей на него жалобы и выговора. После стрельбы Шеррилл покончил с собой.
5 ноября 2009 года, база Форт Худ, 13 человек
Город Киллин еще раз всплыл в американской истории как место массовой стрельбы. 5 ноября 2009 года 39-летний военный психиатр Нидаль Хасан, палестинец по происхождению, открыл стрельбу по своим сослуживцам. Его жертвами стали 13 человек, еще 42 оказались ранены. Хасан был задержан живым, в 2013 году он был приговорен к смертной казни и сейчас живет в ожидании смертельной инъекции.
20 апреля 1999 года, школа Колумбайн, 13 человек
20 апреля 1999 года в здание старшей школы Колумбайн округа Джефферсон штата Колорадо зашли вооруженные студенты, 17-летний Дилан Клеболд и 18-летний Эрик Харрис. Они убили 12 сокурсников и одного преподавателя, 24 человека пострадали. Кроме того, еще троих преступники ранили при попытке убежать. Затем стрелки покончили жизнь самоубийством в местной библиотеке.
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