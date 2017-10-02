Стреляющая Америка: печальные рекорды массовых убийств в США

2 октября в Лас-Вегасе произошел очередной случай массовой стрельбы. Погибли 50 человек , пострадали более 400. Это преступление стало самым большим по числу жертв массовым убийством при помощи огнестрельного оружия за всю историю США. Что двигало стрелком, 64-летним Стивеном Пэддоком, пока неизвестно. Но и как всегда в таких случаях, в американском обществе вновь вспыхнули споры — нужны ли ограничения на покупку огнестрельного оружия, или права граждан США защищает вторая поправка? А пока идут споры, Америка вновь и вновь бьет свои предыдущие печальные рекорды.

12 июня 2016 года, гей-клуб в Орландо, 49 человек



Судмедэксперты и сотрудники ФБР у заднего входа в ночной клуб Pulse в Орландо. Фото: Reuters

В ночь на 12 июня 2016 года на ночной гей-клуб Pulse в Орландо напал вооруженный винтовкой и пистолетом мужчина. Его звали Омар Матин, он был гражданином США, а его родители — выходцами из Афганистана. Устроив расстрел, Матин захватил несколько заложников. Его ликвидировали спустя несколько часов, заложников освободили. В результате нападения погибли 49 человек, еще 53 получили ранения. Ответственность на себя взяла террористическая организация «Исламское государство».

16 апреля 2007 года, Технологический университет в Вирджинии, 32 человека



Полиция, медики и сотрудники ФБР у Технологического университета в Вирджинии. Фото: Reuters

16 апреля 2007 года в Технологическом университете в городе Блэксберг в штате Вирджиния 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сен Хи застрелил 32 человека и ранил 25 студентов и учителей. Совершив убийства, злоумышленник покончил с собой. По версии следствия, на преступление его толкнула депрессия, а также ненависть к богатым однокурсникам. За два года до этого ему поставили диагноз «прогрессирующая шизофрения». Однако, согласно закону штата, он имел право покупать огнестрельное оружие, так как не состоял на принудительном лечении.

14 декабря 2012 года, начальная школа Сэнди Хук, 26 человек



Маленькую девочку укутывают после эвакуации из начальной школы Сэнди Хук. Фото: Reuters

14 декабря 2012 года 20-летний молодой человек по имени Адам Ланца убил свою мать, а потом сел в машину и поехал в начальную школу Сэнди-Хук, что в городе Ньютон, штат Коннектикут. При себе у него была полуавтоматическая винтовка Bushmaster и три пистолета. Войдя в школу, он открыл огонь. Жертвами стрельбы Ланцы в Сэнди-Хук стали 26 человек : 12 девочек и восемь мальчиков в возрасте шести-семи лет, а также шестеро взрослых людей, включая директора школы. А вот раненых было всего двое: многие не выжили — на телах жертв было обнаружено от трех до 11 огнестрельных ранений. Затем Ланца покончил с собой. Мотивы, толкнувшие его на преступление, до сих пор неизвестны.

16 октября 1991 года, ресторан «Луби», 23 человека

В тот день 35-летний безработный Джордж Геннард въехал на своем пикапе через переднее окно в ресторан «Луби» в городе Киллин, штат Техас. Он прокричал: «Все женщины Киллина и Белтона — гадюки! Это то, что вы сделали со мной и моей семьей! Это то, что сделал со мной Белл… Это день расплаты! Вот, что со мной сделал округ Белл!», после чего достал два пистолета — Glock 17 и Ruger P89 и открыл огонь по посетителям заведения и его сотрудникам. Он преследовал, расстрелял и убил 23 человека, десять из них одиночными выстрелами в голову, и ранил еще 27, прежде чем совершить самоубийство.

18 июля 1984 года, «МакДональдс» в Сан-Диего, 21 человек

41-летний Джеймс Хьюберти с полуавтоматической винтовкой в одной руке и пистолетом в другой вошел в «МакДональдс» и расстрелял 21 человека, в том числе и 8-месячного младенца. Еще 20 были ранены. Стрельба продолжалась 78 минут, за это время Хьюберти сделал 245 выстрелов. Его ликвидировал снайпер спецназа. За несколько дней до стрельбы Хьюберти сообщил своей жене, что у него может быть психическое расстройство.

1 августа 1966 года, Остин, 16 человек



Мемориал жертвам «Техасского снайпера» у университета в Остине. Фото: Reuters

1 августа 1966 года в Остине бывший морпех Джозеф Уитмен забаррикадировался на самом верху 28-этажной башни Техасского университета и в течение 96 минут стрелял из снайперской винтовки по людям на улице. Погибли 16 человек, ранены — 32. Преступник был застрелен полицией. За день до этого он также убил мать и жену, а в предсмертной записке назвал себя «жертвой необычных и иррациональных мыслей».

2 декабря 2015 года, Сан-Бернардино, 14 человек



На этом внедорожнике Сайед Фарук и его жена Ташфин Малик пытались уйти от преследования. Они оба были убиты полицией в машине. Фото: Reuters

2 декабря 2015 года Сайед Фарук, родившийся в Америке сын пакистанских мусульман, и его жена Ташфин Малик, приехавшая из Пакистана, расстреляли коллег Фарука из местного департамента здравоохранения в пригороде Лос-Анджелеса Сан-Бернардино. 14 человек были убиты, 24 — ранены. Фарук и Малик были убиты во время преследования полицией. Оба присягнули на верность «Исламскому государству».

20 августа 1986 года, Эдмонд, 14 человек

20 августа 1986 года в Эдмонде, штат Оклахома, сотрудник почты Патрик Генри Шеррилл расстрелял 14 своих коллег и ранил еще 6 из двух пистолетов 45-го калибра и револьвера 22-го калибра. Он сделал это после поступившей на него жалобы и выговора. После стрельбы Шеррилл покончил с собой.

5 ноября 2009 года, база Форт Худ, 13 человек



Одному из раненых Нидалем Хасаном оказывают помощь. Фото: Reuters

Город Киллин еще раз всплыл в американской истории как место массовой стрельбы. 5 ноября 2009 года 39-летний военный психиатр Нидаль Хасан, палестинец по происхождению, открыл стрельбу по своим сослуживцам. Его жертвами стали 13 человек, еще 42 оказались ранены. Хасан был задержан живым, в 2013 году он был приговорен к смертной казни и сейчас живет в ожидании смертельной инъекции.

20 апреля 1999 года, школа Колумбайн, 13 человек

20 апреля 1999 года в здание старшей школы Колумбайн округа Джефферсон штата Колорадо зашли вооруженные студенты, 17-летний Дилан Клеболд и 18-летний Эрик Харрис. Они убили 12 сокурсников и одного преподавателя, 24 человека пострадали. Кроме того, еще троих преступники ранили при попытке убежать. Затем стрелки покончили жизнь самоубийством в местной библиотеке.