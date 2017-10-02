ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

отец стрелка из Лас-Вегаса входил в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников

03.10.2017 00:34 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мировые СМИ опубликовали ряд деталей биографии 64-летнего Стивена Пэддока, вечером 1 октября открывшим стрельбу по людям в Лас-Вегасе.

Телеканал CNN сообщил, что отец убийцы, Бенджамин Хоскинс Пэддок входил в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников. Известность он получил после побега из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение за ограбления банков. В характеристике ФБР он проходил как «психопат» и «потенциальный самоубийца». В бегах он находился с 1969 по 1978 годы. Брат Стивена, Эрик Пэддок, рассказал каналу, что их отца несколько лет нет в живых.

Также он указал, что Стивен любил азартные игры, а также владел огнестрельным неавтоматическим оружием. Он отметил, что брат не служил в армии. Газета The New York Times указывает, что в номере убийцы было обнаружено 19 автоматов.

Со своей супругой Стивен Пэддок прожил в браке всего шесть лет и развелся с ней еще 27 лет назад. 62-летняя Мэрила Дэнли, находившаяся с ним вечером 1 октября, не являлась его женой, однако они жили вместе на протяжении двух лет.

Телеканал Fox Business, ссылаясь на заявление аэрокосмической корпорации Lockheed Martin, сообщил, что Пэддок работал в этой компании с с 1985 по 1988 годы. В компании заявили, что будут сотрудничать с властями США при расследовании инцидента.

Ранее связанное с террористической организацией «Исламское государство»  информагентство «Амак» заявило, что Пэддок принял ислам несколько месяцев назад и откликнулся на призыв главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади атаковать граждан коалиции «крестоносцев».

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 58 человек, пострадали более 500.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировые СМИ опубликовали ряд деталей биографии 64-летнего Стивена Пэддока.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв в Лас-Вегасе минутой молчания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика