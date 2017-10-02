отец стрелка из Лас-Вегаса входил в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников

Мировые СМИ опубликовали ряд деталей биографии 64-летнего Стивена Пэддока, вечером 1 октября открывшим стрельбу по людям в Лас-Вегасе.

Телеканал CNN сообщил, что отец убийцы, Бенджамин Хоскинс Пэддок входил в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников. Известность он получил после побега из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение за ограбления банков. В характеристике ФБР он проходил как «психопат» и «потенциальный самоубийца». В бегах он находился с 1969 по 1978 годы. Брат Стивена, Эрик Пэддок, рассказал каналу, что их отца несколько лет нет в живых.

Также он указал, что Стивен любил азартные игры, а также владел огнестрельным неавтоматическим оружием. Он отметил, что брат не служил в армии. Газета The New York Times указывает, что в номере убийцы было обнаружено 19 автоматов.

Со своей супругой Стивен Пэддок прожил в браке всего шесть лет и развелся с ней еще 27 лет назад. 62-летняя Мэрила Дэнли, находившаяся с ним вечером 1 октября, не являлась его женой, однако они жили вместе на протяжении двух лет.

Телеканал Fox Business, ссылаясь на заявление аэрокосмической корпорации Lockheed Martin, сообщил, что Пэддок работал в этой компании с с 1985 по 1988 годы. В компании заявили, что будут сотрудничать с властями США при расследовании инцидента.

Ранее связанное с террористической организацией «Исламское государство» информагентство «Амак» заявило, что Пэддок принял ислам несколько месяцев назад и откликнулся на призыв главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади атаковать граждан коалиции «крестоносцев».

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 58 человек , пострадали более 500.