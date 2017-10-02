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Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв в Лас-Вегасе минутой молчания

03.10.2017 00:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс на южной лужайке Белого дома почтили память погибших и пострадавших во время стрельбы в Лас-Вегасе минутой молчания.


Как сообщает Би-би-си, первые лица государства появились в сопровождении своих жен. Вся церемония заняла буквально несколько минут. При этом политики не произносили речей, а просто склонили головы под звук колокола, прозвучавшего в память о жертвах.



На церемонии также присутствовали несколько десятков сотрудников аппарата Белого дома, среди которых дочь и советник президента Иванка Трамп и старший советник президента Джаред Кушнер. Был выставлен почетный караул.

Ранее Дональд Трамп заявил, что стрелявший олицетворял собой воплощенное зло.

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На церемонии также присутствовали несколько десятков сотрудников аппарата Белого дома, среди которых дочь и советник президента Иванка Трамп и старший советник...

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