Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв в Лас-Вегасе минутой молчания

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс на южной лужайке Белого дома почтили память погибших и пострадавших во время стрельбы в Лас-Вегасе минутой молчания.





Как сообщает Би-би-си, первые лица государства появились в сопровождении своих жен. Вся церемония заняла буквально несколько минут. При этом политики не произносили речей, а просто склонили головы под звук колокола, прозвучавшего в память о жертвах.









На церемонии также присутствовали несколько десятков сотрудников аппарата Белого дома, среди которых дочь и советник президента Иванка Трамп и старший советник президента Джаред Кушнер. Был выставлен почетный караул.

Ранее Дональд Трамп заявил, что стрелявший олицетворял собой воплощенное зло.