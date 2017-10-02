В Каталонии пройдет всеобщая забастовка против полицейского насилия

Профсоюзные и другие организации Каталонии призвали провести во вторник, 3 октября, всеобщую забастовку в знак протеста против действий полиции в день референдума о независимости этой испанской автономии.



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С призывом выступили в частности, сепаратистские объединения ANC и Omnium. К их инициативе намерен присоединиться футбольный клуб «Барселона». «Клуб будет завтра закрыт. Ни одна из наших команд, включая юношеские, не будет проводить завтра тренировки», — говорится в сообщении клуба в Twitter, опубликованном 2 октября.

В то же время крупные профсоюзные объединения Испании CCOO и UGT отказались поддержать забастовку, хотя ранее собирались участвовать в ней. Причиной отказа стали высказывания главы Каталонии Карлеса Пучдемона после плебисцита.

Выступление Пучдемона показало, что единственным выходом из ситуации он видит объявление независимости Каталонии, хотя для урегулирования конфликта необходимы переговоры с Мадридом, отметили профсоюзы в совместном заявлении.

Вечером в понедельник, 2 октября, в городах Каталонии прошли многотысячные акции протеста против полицейского насилия. В Барселоне, по оценке правоохранительных органов, собрались около 15 тысяч демонстрантов. Протестующие держали в руках флаги Каталонии и кричали «Такие порядки были при Франко», намекая на период диктатуры в Испании в 1939—1975 годах.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Мадрид накануне голосования объявил, что оно противоречит конституции страны. В день плебисцита полицейские закрывали избирательные участки и изымали урны и бюллетени. В разных частях Каталонии прошли акции протеста, полиция использовала дубинки и резиновые пули.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что службы правопорядка «исполняли свой долг». Ответственность за беспорядки и насильственные действия он возложил на правительство автономии. В свою очередь Карлес Пучдемон полагает, что полиция «беспорядочно» применяла силу против «мирных» демонстрантов. По оценке властей Каталонии, по результатам событий 1 октября 844 человека нуждались в медицинской помощи. Официально подтверждены были ранения 92 человек.