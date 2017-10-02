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Полиция рассказала об арсенале лас-вегасского стрелка
03.10.2017 07:13 — Новости Мира | Tut.by
В доме 64-летнего Стивена Пэддока, вечером 1 октября открывшего огонь по людям в Лас-Вегасе, обнаружили 18 единиц оружия, взрывчатку и тысячи патронов. Об этом рассказал шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, передает телеканал
По словам Ломбардо, сейчас полицейские изучают четыре объекта, связанных со стрелком: его номер в отеле Mandalay Bay, откуда он вел стрельбу по людям и где покончил с собой, локация, где проходил концерт кантри-музыки, по слушателям которого Пэддок открыл огонь, его дом в городе Мескит, штат Невада и еще один дом в северной части штата.
Также он отметил, что дома у Мэддока были обнаружены некие «электронные устройства», предназначение которых сейчас устанавливается.
Ранее в понедельник телеканал Fox News
В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок
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В доме 64-летнего Стивена Пэддока, вечером 1 октября открывшего огонь по людям в Лас-Вегасе, обнаружили 18 единиц оружия, взрывчатку и тысячи патронов.
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