ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полиция рассказала об арсенале лас-вегасского стрелка

03.10.2017 07:13 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В доме 64-летнего Стивена Пэддока, вечером 1 октября открывшего огонь по людям в Лас-Вегасе, обнаружили 18 единиц оружия, взрывчатку и тысячи патронов. Об этом рассказал шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, передает телеканал CNN.


Фото: Reuters

По словам Ломбардо, сейчас полицейские изучают четыре объекта, связанных со стрелком: его номер в отеле Mandalay Bay, откуда он вел стрельбу по людям и где покончил с собой, локация, где проходил концерт кантри-музыки, по слушателям которого Пэддок открыл огонь, его дом в городе Мескит, штат Невада и еще один дом в северной части штата.

Также он отметил, что дома у Мэддока были обнаружены некие «электронные устройства», предназначение которых сейчас устанавливается.

Ранее в понедельник телеканал Fox News сообщил, что Пэддок незадолго до атаки приобрел более 30 единиц оружия. Значительная часть стволов была приобретена в Калифорнии. Пэддок закупился патронами 308-ого и 223-ого калибра, которые обычно используются в винтовках AR-10 и AR-15 соответственно. Газета The New York Times сообщила, что в номере Пэддока было обнаружено 19 единиц оружия.

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В доме 64-летнего Стивена Пэддока, вечером 1 октября открывшего огонь по людям в Лас-Вегасе, обнаружили 18 единиц оружия, взрывчатку и тысячи патронов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Каталонии пройдет всеобщая забастовка против полицейского насилия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика