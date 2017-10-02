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Генсек ООН призвал Испанию решить проблему Каталонии с помощью демократии
03.10.2017 08:21 — Новости Мира | Tut.by
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал испанские власти снизить эскалацию конфликта вокруг Каталонии при помощи демократических мер. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, говорится в
«Генеральный секретарь надеется, что демократические институты Испании найдут решение проблемы», — сообщил Хак. Он отметил, что верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн потребовал, чтобы власти Испании провели «тщательное, независимое и беспристрастное расследование» всех актов насилия, которые произошли в день референдума о независимости Каталонии 1 октября.
Власти региона заявляли, что 90% избирателей (более 2 млн человек) проголосовали
Сотрудники правоохранительных органов попытались сорвать работу избирательных комиссий и изъять урны с бюллетенями. В результате столкновений с полицией пострадали 963 человека. Власти Испании заявили, что правоохранители были вынуждены применить силу против демонстрантов, которые начали бросать в полицейских камни и строить баррикады.
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"Генеральный секретарь надеется, что демократические институты Испании найдут решение проблемы", - сообщил Хак.
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