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Генсек ООН призвал Испанию решить проблему Каталонии с помощью демократии

03.10.2017 08:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал испанские власти снизить эскалацию конфликта вокруг Каталонии при помощи демократических мер. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, говорится в сообщении на сайте ООН.

«Генеральный секретарь надеется, что демократические институты Испании найдут решение проблемы», — сообщил Хак. Он отметил, что верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн потребовал, чтобы власти Испании провели «тщательное, независимое и беспристрастное расследование» всех актов насилия, которые произошли в день референдума о независимости Каталонии 1 октября.

Власти региона заявляли, что 90% избирателей (более 2 млн человек) проголосовали за независимость Каталонии, против выступили 7% голосовавших (176,5 тыс. человек). Каталонский министр иностранных дел Рауль Ромава заявил, что результаты голосования показали «абсолютное величие» гражданской позиции жителей региона. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал референдум противоречащим «закону, праву и конституции». Еврокомиссия также назвала проведенный референдум незаконным и призвала Испанию и Каталонию начать диалог.

Сотрудники правоохранительных органов попытались сорвать работу избирательных комиссий и изъять урны с бюллетенями. В результате столкновений с полицией пострадали 963 человека. Власти Испании заявили, что правоохранители были вынуждены применить силу против демонстрантов, которые начали бросать в полицейских камни и строить баррикады.

 
 
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"Генеральный секретарь надеется, что демократические институты Испании найдут решение проблемы", - сообщил Хак.

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