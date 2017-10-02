Массовый расстрел в Лас-Вегасе: число жертв достигло 59

Количество убитых во время кантри-фестиваля в Лас-Вегасе увеличивается, на утро 3 октября оно достигло 59 человек.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на шерифа города, который назвал и число раненых – их уже 530 человек.

Напомним, 1 октября по зрителям кантри-фестиваля, проходившего в Лас-Вегасе, был открыт огонь с балкона номера на 32 этаже отеля Mandalay Bay.

Полиция сообщила личность убийцы, им оказался 64-летний пенсионер Стивен Пэддок, в доме которого было найден целый склад огнестрельного оружия. При попытке скрыться стрелок был ликвидирован правоохранителями.

Вечером 2 октября стало известно, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), представители которого сообщили, что Пэддок давно является их «бойцом».

Эксперты называют расстрел в Лас-Вегасе самым массовым убийством в истории США.