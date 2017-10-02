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Массовый расстрел в Лас-Вегасе: число жертв достигло 59
03.10.2017 09:44 — Новости Мира | БДГ
Количество убитых во время кантри-фестиваля в Лас-Вегасе увеличивается, на утро 3 октября оно достигло 59 человек.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на шерифа города, который назвал и число раненых – их уже 530 человек.
Напомним, 1 октября по зрителям кантри-фестиваля, проходившего в Лас-Вегасе,
Полиция сообщила личность убийцы, им оказался 64-летний пенсионер Стивен Пэддок, в доме которого было найден целый склад огнестрельного оружия. При попытке скрыться стрелок был ликвидирован правоохранителями.
Вечером 2 октября стало известно, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), представители которого сообщили, что Пэддок давно является их «бойцом».
Эксперты называют расстрел в Лас-Вегасе самым массовым убийством в истории США.
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Количество убитых во время кантри-фестиваля в Лас-Вегасе увеличивается, на утро 3 октября оно достигло 59 человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на шерифа города,...
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