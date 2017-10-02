ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Массовый расстрел в Лас-Вегасе: число жертв достигло 59

03.10.2017 09:44 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Количество убитых во время кантри-фестиваля в Лас-Вегасе увеличивается, на утро 3 октября оно достигло 59 человек.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на шерифа города, который назвал и число раненых – их уже 530 человек.

Напомним, 1 октября по зрителям кантри-фестиваля, проходившего в Лас-Вегасе, был открыт огонь с балкона номера на 32 этаже отеля Mandalay Bay.

Полиция сообщила личность убийцы, им оказался 64-летний пенсионер Стивен Пэддок, в доме которого было найден целый склад огнестрельного оружия. При попытке скрыться стрелок был ликвидирован правоохранителями.

Вечером 2 октября стало известно, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), представители которого сообщили, что Пэддок давно является их «бойцом».

Эксперты называют расстрел в Лас-Вегасе самым массовым убийством в истории США. 

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество убитых во время кантри-фестиваля в Лас-Вегасе увеличивается, на утро 3 октября оно достигло 59 человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на шерифа города,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Генсек ООН призвал Испанию решить проблему Каталонии с помощью демократии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика