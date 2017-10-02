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Трамп объявил пятидневный траур после массового убийства на кантри-фестивале в Лас-Вегасе
03.10.2017 10:10 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп объявил траур до 6 октября после стрельбы в Лас-Вегасе,
«В знак уважения к жертвам бессмысленного насилия, совершенного 1 октября 2017 года, объявляю, что флаг США будет приспущен в штаб-квартире Белого дома и на всех общественных зданиях федерального правительства в Колумбии и на всей территории США до захода солнца 6 октября 2017 года», — сказано в сообщении.
Президент распорядился приспустить флаги во всех посольствах страны, официальных представительствах, консульских учреждениях и других объектах за рубежом, включая военные объекты и военно-морские суда.
64-летний Стивен Пэддок вечером 1 октября с 32 этажа отеля
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Президент США Дональд Трамп объявил траур до 6 октября после стрельбы в Лас-Вегасе.
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