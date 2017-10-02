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Финальный доклад Австралии: за 3 года следов крушения пропавшего малайзийского Boeing не нашли
03.10.2017 11:16 — Новости Мира | Tut.by
Пропавший в марте 2014 году над Индийским океаном малайзийский Boeing 777−200 (MH370) до сих пор не найден, причины его исчезновения неизвестны, говорится в финальном докладе Австралийского бюро безопасности на транспорте (ATSB). Соответствующий
В докладе отмечается, что, несмотря на «огромные усилия сотен людей во всем мире», найти самолет так и не удалось. «Это немыслимо и недопустимо в современную авиационную эру, когда ежедневно обслуживаются 10 млн пассажиров по всему миру: потерять большой коммерческий самолет и не знать, что стало с воздушным судном и с теми, кто находился на его борту», — признаются в ведомстве.
В докладе говорится, что к тому времени, когда обследование океанского дна было приостановлено (январь 2017), поисковые работы были проведены на территории более 120 тыс. кв км в 661 зоне. Однако за три года поисков никаких следов крушения пропавшего самолета найти не удалось.
Бюро сожалеет и выражает соболезнования семьям пропавших пассажиров и команды MH370. «Мы глубоко опечалены вашей глубокой и долгой скорбью из-за того, что мы так и не смогли найти ни самолет, ни 239 тех, кто находился на борту», — говорится в документе.
ATSB намерено после окончания безрезультатных поисков обратиться к властям Малайзии, чтобы те установили причину исчезновения самолета.
Самолет Boeing 777−200, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин,
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Спасательные работы остановлены, но власти готовы возобновить их в случае появления какой-либо новой информации.
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