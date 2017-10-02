В Каталонии началась забастовка против насилия на референдуме

Забастовка, объявленная профсоюзами после референдума против насилия испанской полиции, началась 3 октября.

Напомним, в ходе референдума, состоявшегося 1 октября в Каталонии, 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании.

Каталонцев призывают выйти на улицу к правительственным зданиям, рабочие и служащие собираются у зданий мэрий. Не вышли на линию сотни водителей общественного транспорта. Отменены 150 междугородних поездов. Акцию поддержали таксисты и работники аэропортов, посоветовав пассажирам заранее уточнять у перевозчиков изменения в расписании.