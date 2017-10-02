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В Каталонии началась забастовка против насилия на референдуме
03.10.2017 12:20 — Новости Мира | БДГ
Забастовка, объявленная профсоюзами после референдума против насилия испанской полиции, началась 3 октября.
Напомним, в ходе референдума, состоявшегося 1 октября в Каталонии, 90% всех жителей автономии
Каталонцев призывают выйти на улицу к правительственным зданиям, рабочие и служащие собираются у зданий мэрий. Не вышли на линию сотни водителей общественного транспорта. Отменены 150 междугородних поездов. Акцию поддержали таксисты и работники аэропортов, посоветовав пассажирам заранее уточнять у перевозчиков изменения в расписании.
Общественный транспорт будет осуществлять минимальное обслуживание пассажиров: лишь в часы пик (с 6:30 до 9:30 и с 17:00 до 20:00) в метро, автобусами и на железной дороге, передает телеканал
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Забастовка, объявленная профсоюзами после референдума против насилия испанской полиции, началась 3 октября.
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