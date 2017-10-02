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США вышлют две трети кубинских дипломатов

03.10.2017 13:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти США потребуют от Кубы значительно сократить персонал дипмиссии, сообщают AP и Reuters со ссылкой на правительственные источники.

По данным собеседников Reuters, США вышлют две трети кубинских дипломатов. Источники AP сообщают, что персонал кубинской дипмиссии потребуют сократить на 60%.

О высылке кубинских дипломатов, заявили источники AP и Reuters, Госдепартамент США официально объявит в течение дня во вторник, 3 октября.

Высылка дипломатов, по их словам, будет проведена для того, чтобы уравнять численность персонала американской дипмиссии на Кубе и кубинской в США.

В конце сентября стало известно, что США эвакуируют с Кубы членов семей дипломатов и всех сотрудников дипмиссии, кроме тех, чье присутствие необходимо для поддержания работы посольства. Кубу, как сообщало AP, покинут 60% сотрудников посольства.

Решение об эвакуации дипломатов с Кубы было принято из-за того, что более 20 сотрудников дипмиссии США за последние несколько месяцев пожаловались на недомогания — в том числе потерю слуха и головные боли. Власти США подозревают, что против дипломатов применили некое «акустическое оружие». Куба эти обвинения отрицает.

Из-за сокращения персонала дипмиссии на Кубе на неопределенный срок приостановлена выдача американских виз.

Посольство США на Кубе было открыто в 2016 году. До этого Соединенные Штаты и Куба более 50 лет не поддерживали дипломатические отношения.

 
 
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Высылка дипломатов, по словам источников, будет проведена для того, чтобы уравнять численность персонала американской дипмиссии на Кубе и кубинской в США.

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