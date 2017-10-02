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США вышлют две трети кубинских дипломатов
03.10.2017 13:01 — Новости Мира | Tut.by
Власти США потребуют от Кубы значительно сократить персонал дипмиссии, сообщают
По данным собеседников Reuters, США вышлют две трети кубинских дипломатов. Источники AP сообщают, что персонал кубинской дипмиссии потребуют сократить на 60%.
О высылке кубинских дипломатов, заявили источники AP и Reuters, Госдепартамент США официально объявит в течение дня во вторник, 3 октября.
Высылка дипломатов, по их словам, будет проведена для того, чтобы уравнять численность персонала американской дипмиссии на Кубе и кубинской в США.
В конце сентября стало известно, что США эвакуируют с Кубы членов семей дипломатов и всех сотрудников дипмиссии, кроме тех, чье присутствие необходимо для поддержания работы посольства. Кубу, как сообщало AP, покинут 60% сотрудников посольства.
Решение об
Из-за сокращения персонала дипмиссии на Кубе на неопределенный срок приостановлена выдача американских виз.
Посольство США на Кубе было открыто в 2016 году. До этого Соединенные Штаты и Куба более 50 лет не поддерживали дипломатические отношения.
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Высылка дипломатов, по словам источников, будет проведена для того, чтобы уравнять численность персонала американской дипмиссии на Кубе и кубинской в США.
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