Путин рассказал о переживаниях за Испанию после референдума в Каталонии

Президент Владимир Путин назвал ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании, об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран в Кремле, передает « Интерфакс ».

«Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства», — сказал глава государства.

Он также добавил, что надеется на преодоление кризиса в Испании.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался оценить действия полиции в Каталонии, добавив, что и Москва «не приемлет, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов России».

«Последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело королевства», — заявил Песков.

Референдум о независимости Каталонии прошел в Испании 1 октября. Местные власти заявили, что за независимость региона проголосовало более 2 млн человек, это около 90% голосов. Против высказались 176,5 тыс. человек (7% участников референдума).