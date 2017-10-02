Командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал европейские страны договориться о специальных транспортных и пограничных правилах ради упрощения перемещения сил НАТО. Об этом сообщает Associated Press .

По мнению генерала, это необходимо для сдерживания странами НАТО потенциальных агрессоров, таких как Россия. «[Силы] альянса должны быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность к сдерживанию была эффективной», — заявил Ходжес.

Он уточнил, что командование НАТО хочет знать, как оно может «получить эту скорость в рамках существующих мирных правил для передвижения по автомагистралям, железным дорогам и так далее».

Для решения проблемы генерал предложил создать «военный Шенген» по аналогии с Шенгенской зоной, куда входят 26 стран Европы и внутри которой люди и товары могут пересекать границы без проверок.