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Американский генерал предложил создать "военный Шенген" ради сдерживания России

03.10.2017 17:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал европейские страны договориться о специальных транспортных и пограничных правилах ради упрощения перемещения сил НАТО. Об этом сообщает Associated Press.

По мнению генерала, это необходимо для сдерживания странами НАТО потенциальных агрессоров, таких как Россия. «[Силы] альянса должны быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность к сдерживанию была эффективной», — заявил Ходжес.

Он уточнил, что командование НАТО хочет знать, как оно может «получить эту скорость в рамках существующих мирных правил для передвижения по автомагистралям, железным дорогам и так далее».

Для решения проблемы генерал предложил создать «военный Шенген» по аналогии с Шенгенской зоной, куда входят 26 стран Европы и внутри которой люди и товары могут пересекать границы без проверок.

 
 
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"[Силы] альянса должны быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность к сдерживанию была эффективной", -...

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