Террористическая организация «Исламское государство» опубликовала видео, на котором, по ее утверждению, сняты двое российских военных, захваченных в плен в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов.

Video of 2 captured Russian soldiers from Amaq confirms earlier news that ISIS did capture them. pic.twitter.com/uIsC9HA1Km