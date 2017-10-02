Террористическая организация «Исламское государство» опубликовала видео, на котором, по ее утверждению, сняты двое российских военных, захваченных в плен в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов.

Video of 2 captured Russian soldiers from Amaq confirms earlier news that ISIS did capture them. pic.twitter.com/uIsC9HA1Km — AlqalaamVID (@AlqalaamVID) 3 октября 2017 г.

На видео один из мужчин называет свое имя — Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он также говорит, что сидящий рядом человек — это Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района (вероятно, Московской области — прим. «Медузы»).

«Исламское государство» заявило о захвате в плен двух российских солдат 28 сентября. В том же сообщении говорилось, что в боях за Дейр-эз-Зор убит российский военнослужащий.

Российские военные опровергали распространенную террористами информацию. Представитель авиабазы «Хмеймим» заявил, что в Сирии не было «никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих вооруженных сил РФ».