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СМИ опубликовали видео из комнаты лас-вегасского стрелка
03.10.2017 23:41 — Новости Мира | Tut.by
Телеканал ABC опубликовал видео из номера стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока. Из этой комнаты в гостинице Mandalay Bay он вел огонь по зрителям, собравшимся на фестиваль кантри-музыки.
Видео отображает беспорядок в комнате. Одна из стен, ведущих в коридор, разрушена, ее закрыли фанерой. На полу лежит снайперская винтовка.
Как стало известно ранее, в номере стрелка в гостинице Mandalay Bay полиция обнаружила 23 единицы огнестрельного оружия. Всего Пэддоку принадлежало
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Телеканал ABC опубликовал видео из номера стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока.
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