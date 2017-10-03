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СМИ опубликовали видео из комнаты лас-вегасского стрелка

03.10.2017 23:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Телеканал ABC опубликовал видео из номера стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока. Из этой комнаты в гостинице Mandalay Bay он вел огонь по зрителям, собравшимся на фестиваль кантри-музыки.

Видео отображает беспорядок в комнате. Одна из стен, ведущих в коридор, разрушена, ее закрыли фанерой. На полу лежит снайперская винтовка.

Как стало известно ранее, в номере стрелка в гостинице Mandalay Bay полиция обнаружила 23 единицы огнестрельного оружия. Всего Пэддоку принадлежало более 40 единиц оружия. Также в доме у стрелка была найдена взрывчатка.

Жертвами Пэддока, по последним данным, стали 58 человек, еще более 500 человек получили ранения. 64-летний мужчина вел огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay по людям на фестивале кантри-музыки. Через некоторое время полиция начала штурм отеля, однако к этому моменту Пэддок покончил жизнь самоубийством.

 
 
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Телеканал ABC опубликовал видео из номера стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока.

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