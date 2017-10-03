СМИ опубликовали видео из комнаты лас-вегасского стрелка

Телеканал ABC опубликовал видео из номера стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока. Из этой комнаты в гостинице Mandalay Bay он вел огонь по зрителям, собравшимся на фестиваль кантри-музыки.

Видео отображает беспорядок в комнате. Одна из стен, ведущих в коридор, разрушена, ее закрыли фанерой. На полу лежит снайперская винтовка.

New video shows entryway to Las Vegas shooting suspect’s hotel room, long gun still visible on the floor inside. https://t.co/VS7w4vBKJS pic.twitter.com/a3jGl5xhIR — ABC News (@ABC) 3 октября 2017 г.

Как стало известно ранее, в номере стрелка в гостинице Mandalay Bay полиция обнаружила 23 единицы огнестрельного оружия. Всего Пэддоку принадлежало более 40 единиц оружия . Также в доме у стрелка была найдена взрывчатка.

Жертвами Пэддока , по последним данным, стали 58 человек, еще более 500 человек получили ранения. 64-летний мужчина вел огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay по людям на фестивале кантри-музыки. Через некоторое время полиция начала штурм отеля, однако к этому моменту Пэддок покончил жизнь самоубийством.