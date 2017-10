СМИ опубликовали видео из комнаты лас-вегасского стрелка

Телеканал ABC опубликовал видео из номера стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока. Из этой комнаты в гостинице Mandalay Bay он вел огонь по зрителям, собравшимся на фестиваль кантри-музыки.

Видео отображает беспорядок в комнате. Одна из стен, ведущих в коридор, разрушена, ее закрыли фанерой. На полу лежит снайперская винтовка.