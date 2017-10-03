Король Испании не признал референдум в Каталонии и призвал страну к единству

Король Испании Филипп VI назвал референдум в Каталонии незаконным и призвал граждан страны к единству. Об этом он заявил в телевизионном обращении к народу, сообщает Би-би-си .



Король во время выступления. Фото: casareal.es

«Они приняли решения, которые систематически нарушали правила, показывая презрение к властям страны, которых они представляют в Каталонии», — заявил Филипп VI.

По его словам, власти автономии нарушили и конституцию Испании, и закон об автономии Каталонии. А также поставили под удар экономическую и социальную стабильность Каталонии и всей страны.

Он также добавил, что каталонцы могут рассчитывать на поддержку всего государства.

«Это трудные времена, но мы их преодолеем. Это очень сложные моменты, но мы будем двигаться вперед. Потому что мы верим в нашу страну и мы гордимся тем, кто мы», — заявил испанский король.



Протестующие в Барселоне смотрят телеобращение короля Испании. Фото: Reuters

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября . Мадрид накануне голосования объявил, что оно противоречит конституции страны. В день плебисцита полицейские закрывали избирательные участки и изымали урны и бюллетени. В разных частях Каталонии прошли акции протеста, полиция использовала дубинки и резиновые пули .

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что службы правопорядка «исполняли свой долг». Ответственность за беспорядки и насильственные действия он возложил на правительство автономии. В свою очередь, Карлес Пучдемон полагает, что полиция «беспорядочно» применяла силу против «мирных» демонстрантов. По оценке властей Каталонии, по результатам событий 1 октября 844 человека нуждались в медицинской помощи. Официально подтверждены были ранения 92 человек.

3 октября по всей Каталонии проходят забастовки в знак протеста жестоким действиям полиции в день проведения референдума.