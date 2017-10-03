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Ветеран, медбрат, учитель: кем были жертвы бойни в Лас-Вегасе

03.10.2017 22:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Появились сведения о некоторых погибших в результате массовой бойни, устроенной Стивеном Пэддоком на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе.


Фото: Currency Finder/Flickr

Жертвами трагедии стали, по последним данным, 59 человек, еще 400 получили ранения.

Каково это, когда в тебя стреляют?

В числе погибших — 28-летний Крис Ройбэл — ветеран военно-морского флота из южной Калифорнии, который недавно вернулся со службы в Афганистане.

В своем последнем публичном посте в «Фейсбуке», написанном в июле, военный попытался ответить на вопрос: «На что похоже, когда в тебя стреляют?».

«Люди задают этот вопрос, потому что 99% американцев никогда не узнают, что это такое», — пояснил Крис.

«Мой ответ остается неизменным, и он не связан с гордыней или эгоизмом, а скорее полон горькой правды вперемешку с неподдельными страхом и яростью», — написал военный, добавив при этом, что со временем возбуждение проходит, и остается только чувство гнева.

Узнав о случившемся, друг и сослуживец погибшего Мэтью Аустин написал в «Фейсбуке»: «Меня страшно огорчает и выводит из себя тот факт, что ветеран войны возвращается со службы целым и невредимым, и тут с ним происходит такое».

На концерт Крис пришел вместе с матерью, однако они были разделены толпой. Когда началась стрельба, женщина кинулась на крики, чтобы найти сына, но было уже поздно.

«Он участвовал в боевых действиях и вернулся без единой царапины, а потом пришел на концерт и погиб», — рассказала женщина в интервью Эн-би-си.

«Лучшие люди уходят от нас первыми»

Чарльстон Хартфилд — 34-летний внештатный сотрудник полиции Лас-Вегаса, который был на концерте в свободное от службы время.

Полицейский был тренером детской футбольной команды и недавно написал мемуары о службе в Вооруженных силах, рассказал в интервью местным СМИ друг погибшего Трой Ретт.

«Я полагаю, что он пытался оказать помощь другим, — рассказал Трой. — Я не знаю лучшего человека, чем Чарльз. Говорят, что лучшие люди уходят от нас первыми. Это можно сказать о Чарльзе. Наши сердца скорбят с тех пор, как мы узнали о трагедии».

Сонни Мелтон — 29-летний медбрат, который погиб, пытаясь спасти жену.

«Он спас мне жизнь, — рассказала супруга погибшего Хизер Мелтон в интервью Tennessean. — Он обхватил меня сзади и побежал, в этот момент я почувствовала, что ему выстрелили в спину».

Сэнди Кэйси — педагог-дефектолог из города Манхэттен-Бич в Калифорнии, по сообщениям, была убита выстрелом в спину.

На концерт она приехала вместе со своим женихом. Коллеги вспоминают Сэнди как горячо любимую учениками и всем педагогическим коллективом.

«Она оказала огромное влияние на жизнь наших студентов и их родителей», — рассказал директор школы Майк Мэтьюс в интервью телеканалу ABC7.

Томас Дэй — строитель из Калифорнии, приехал на фестиваль с четырьмя детьми, которым удалось спастись.

«Он был лучшим папой. Именно поэтому дети были с ним», — цитирует LA Times отца погибшего.

Анна Алерс — 35-летняя спортсменка по прыжкам с парашютом и мать троих детей.

«Она была одной из самых прекрасных женщин, которую я знал, с таким же прекрасным сердцем», — сказал друг погибшей.

Анджи Гомез — 20 лет — танцовщица группы поддержки из Калифорнии.

«Анджи была верным другом, любящим свою семью, нам будет не хватать ее», — сказала в интервью LA Times бывший тренер погибшей.

Дана Гарднер — 52-летний сотрудник администрации города Сан-Бернардино. Женщина приехала на фестиваль вместе с дочкой, которая не пострадала.

Дана была преданным государственным служащим и человеком, умевшим брать на себя ответственность, рассказал о погибшей начальник канцелярии округа Боб Даттон.

Джон Фиппен — житель города Санта-Кларита в Калифорнии, был убит выстрелом в спину, сообщает The Signal reports. Сын погибшего Тревис получил огнестрельное ранение руки и сейчас находится в больнице.

Среди погибших также:

  • Двое жителей Аляски, сообщает Alaska Dispatch: 35-летний рыбак Адриан Мерфитт, приехавший отдохнуть на фестиваль вместе с друзьями.
  • 49-летняя домохозяйка Дорен Андерсон, которая была на концерте вместе с дочерьми.
  • Как минимум трое граждан Канады. Среди них: 23-летний механик Джордан Макилдон из Британской Колумбии, который приехал на фестиваль вместе со своей девушкой.
  • 34-летняя Джессика Климчук, водитель автобуса и школьный ассистент из Альберты. У погибшей было четверо детей, сообщает Си-би-си.

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Появились сведения о некоторых погибших в результате массовой бойни, устроенной Стивеном Пэддоком на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе.

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