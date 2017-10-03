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Президент Каталонии: Мы объявим о независимости в ближайшие дни
04.10.2017 01:03 — Новости Мира | Tut.by
Каталония провозгласит независимость от Испании в ближайшие дни. Об этом в интервью BBC заявил глава региона Карлес Пучдемон.
В первом общении с журналистами после референдума Пучдемон пояснил, что правительство региона издаст соответствующий указ к концу этой недели либо к началу следующей. Он отметил, что в настоящее время между Мадридом и властями Каталонии нет контакта.
Когда его спросили, что он будет делать в случае попытки испанских властей взять вод контроль правительство Каталонии, Пучдемон ответил, что это станет «ошибкой, которая изменит все».
3 октября король Испании Фелипе VI
Референдум о независимости Каталонии от Испании
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Когда его спросили, что он будет делать в случае попытки испанских властей взять вод контроль правительство Каталонии, Пучдемон ответил, что это станет "ошибкой,...
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