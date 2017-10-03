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Президент Каталонии: Мы объявим о независимости в ближайшие дни

04.10.2017 01:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Каталония провозгласит независимость от Испании в ближайшие дни. Об этом в интервью BBC заявил глава региона Карлес Пучдемон.


Президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. 29 сентября 2017 года. Фото: Reuters

В первом общении с журналистами после референдума Пучдемон пояснил, что правительство региона издаст соответствующий указ к концу этой недели либо к началу следующей. Он отметил, что в настоящее время между Мадридом и властями Каталонии нет контакта.

Когда его спросили, что он будет делать в случае попытки испанских властей взять вод контроль правительство Каталонии, Пучдемон ответил, что это станет «ошибкой, которая изменит все».

3 октября король Испании Фелипе VI обвинил власти Каталонии в недопустимой нелояльности и нарушении конституции страны. «Они в ясной и решительной манере поставили себя вне закона и демократии. Они пытались сломить единство Испании и ее национальный суверенитет», — заявил монарх.

Референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за независимость автономного сообщества. Центральная власть королевства всячески пыталась помешать его проведению. В частности, в Барселоне против голосовавших полиция применила резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали 893 участника референдума и 33 полицейских.

 
 
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Когда его спросили, что он будет делать в случае попытки испанских властей взять вод контроль правительство Каталонии, Пучдемон ответил, что это станет "ошибкой,...

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