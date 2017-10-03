Экстремистская организация «Исламское государство» опубликовала видео с двумя российскими пленными, захваченными, по их собственным словам, в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор.



Скриншот видео

Российское министерство обороны уже заявило , что люди на видеозаписи не имеют отношения к вооруженным силам России.

В видеоролике один из пленных представляется Романом Заболотным и говорит, что родился в 1979 году в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области.

Про второго мужчину на видео, который все время сидит молча, он сообщает, что это Григорий Цуркану, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района Московской области.

«Он гражданский человек»

Как выяснила Русская служба Би-би-си, Григорий Цуркану в феврале 2015 года вступил вступил в ячейку организации «Боевое братство» по Домодедовскому району, причем уже тогда его представляли как участника боевых действий в Югославии и Сирии, хотя российская кампания там началась лишь в сентябре 2015 года.

Руководитель Домодедовского отделения «Боевого братства» Алексей Кирин на опубликованном «ИГ» видео опознал Григория Цуркану, но сказал в разговоре с Русской службой Би-би-си, что не знал о том, что его знакомый уехал в Сирию.

«Мы виделись последний раз в мае, он не говорил о таких планах, — сказал Кирин. — Он гражданский, а не военный человек, работал сварщиком, в Домодедово у него жена и двое детей».

Второго человека с опубликованного видео Кирин не узнал. При этом он заявил, что «Боевое братство» не занимается отправкой добровольцев в Сирию: «Мы никого не посылаем, у нас такой возможности нет, мы общественная организация».

Казаки и Дейнего

Аккаунт в Facebook, предположительно принадлежащий второму пленному Роману Заболотному, не обновлялся с февраля 2016 года. Тогда он написал, что поддерживает президента России Владимира Путина, поскольку тот «делает всё возможное для процветания и укрепления обороноспособности нашей родины».

В друзьях у пользователя по имени Роман Заболотний много казаков и участников конфликта на востоке Украины. Например, в этой социальной сети он дружит с представителем самопровозглашенной ЛНР в Минской контактной группе Владиславом Дейнего.

В качестве аватара на странице Заболотного используется фотография, на которой запечатлен человек, очень похожий на мужчину с видео и одетый в форму казачьего «Всевеликого войска Донского». Никаких других сведений о Заболотном пока нет.

О пленении двух россиян боевики ИГ сообщили еще 28 сентября. Тогда же они утверждали, что еще один россиянин был убит в бою. По мнению боевиков, все трое были российскими военнослужащими, однако российское министерство обороны это отрицает.

По данным ведомства, в Сирии не было никаких инцидентов, в ходе которых действующие военнослужащие гибли или попадали в плен. В то же время ранее журналисты неоднократно сообщали, что в Сирии помимо регулярной российской армии действует некая частная военная компания, в которой также служат россияне.