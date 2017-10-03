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Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях

04.10.2017 07:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Коалиция США в Сирии, то «науськивает» террористов на стратегически важные пункты Дамаска, то устраивает «смертельно опасные провокации» против России, заявил Сергей Лавров. Пентагон ранее опровергал любые связи с ИГ.

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с запрещенной в России организацией «Исламское государство» (ИГ) «науськивает» террористов. Об этом в интервью газете Asharq Al-Awsat заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, к ведомым США силам «масса вопросов». «То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то „науськают“ других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска», — перечислил Лавров, добавив, что случалось, что коалиция, возглавляемая США, устраивала против российских военных «смертельно опасные провокации».

«Отмечу и многочисленные „случайные“ попадания по гражданским объектам, влекущие гибель сотен мирных жителей», — добавил Лавров.

Как заявил глава МИД, США и союзники взяли на вооружение «тактику полумер», что вызывает озабоченность у российской стороны. Говорить об эффективности антитерростической борьбы «сложно», если «применять двойные стандарты» и «делить террористов на «плохих» и «не очень плохих», добавил Лавров. При этом, он заявил, что ИГ «посыпалось» благодаря действиям российских ВКС и правительственной сирийской армии.

Дамаск терпит присутствие коалиции в Сирии, пока та борется с ИГ, она «незваный гость в Сирии», заключил Лавров.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала Валерия Асапова в Сирии стала «платой за двуличие американской политики» в Сирии. 

Кроме того, Минобороны России утверждало о существовании связи между ИГ и спецназом США. В военном ведомстве заявляли, что «в районах дислокации вооруженных формирований ИГИЛ, зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер», а также подразделения спецназа США размещаются «в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ». В доказательство Минобороны публиковало снимки аэрофотосъемки, сделанные в Сирии в период с 8 по 12 сентября 2017 года

Комментируя сообщение МИД о гибели Агапова из-за политики США, представительница Госдепа Хизер Науэрт​ назвала заявления России «не соответствующими правде и бесполезными». Слова о том, что «США поддерживают ИГ или причастны к смерти российского военачальника, фактически не имеют под собой основания», говорила она.

 
 
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Коалиция США в Сирии, то "науськивает" террористов на стратегически важные пункты Дамаска, то устраивает "смертельно опасные провокации" против России, заявил...

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