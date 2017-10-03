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В Минобороны заявили о ликвидации командования "Джабхат ан-Нусры" в Сирии
04.10.2017 09:14 — Новости Мира | Tut.by
В результате удара российской авиации уничтожены 12 полевых командиров боевиков, главарь группировки аль-Джуляни находится в критическом состоянии, заявили российские военные.
Российская авиация в Сирии уничтожила командование запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Убиты 12 командиров боевиков, ее главарь Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в критическом состоянии, говорится в сообщении официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова. По данным ведомства, аль-Джуляни потерял руку и находится в критическом состоянии.
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Убиты 12 командиров боевиков, ее главарь Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в критическом состоянии.
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