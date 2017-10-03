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В Минобороны заявили о ликвидации командования "Джабхат ан-Нусры" в Сирии

04.10.2017 09:14 — Новости Мира | Tut.by  
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В результате удара российской авиации уничтожены 12 полевых командиров боевиков, главарь группировки аль-Джуляни находится в критическом состоянии, заявили российские военные.


Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Российская авиация в Сирии уничтожила командование запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Убиты 12 командиров боевиков, ее главарь Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в критическом состоянии, говорится в сообщении официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова. По данным ведомства, аль-Джуляни потерял руку и находится в критическом состоянии.

«Вместе с многочисленной (около 50 человек) охраной, также уничтожены 12 полевых командиров «Джабхат ан-Нусры», в том числе ближайший помощник аль-Джуляни начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи», — заявил Конашнеков.

«Джабхат ан-Нусра» была сформирована в 2012 году в Сирии для борьбы с правительственными силами. Она добивается создания исламского эмирата в стране. Боевики ставят целью не только низвергнуть режим Асада, но и «очистить» страну от христиан и алавитов.

В 2013 году временно объединилась с группировкой «Исламское государство Ирак» в «Исламское государство Ирака и Леванта», но затем они снова раскололись.

 
 
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Убиты 12 командиров боевиков, ее главарь Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в критическом состоянии.

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