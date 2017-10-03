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Испанский монарх Фелипе VI: Каталония поставила себя вне закона
04.10.2017 09:26 — Новости Мира | БДГ
Король Испании Фелипе VI заявил в телеобращении к народу о незаконности референдума в Каталонии.
Испанский монарх считает, что каталонцы нарушили конституцию страны и закон об автономии, что может негативно сказаться на экономике и социальной стабильности Испании и Каталонии.
При этом Фелипе VI добавил, что Испания готова поддержать каталонцев, передает
«Это трудные времена, но мы их преодолеем. Это очень сложные моменты, но мы будем двигаться вперед. Потому что мы верим в нашу страну и мы гордимся тем, кто мы», — заявил испанский монарх.
Напомним, 1 октября, в воскресенье в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии
3 октября в Каталонии прошла массовая
Фото: БЕЛТА
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Король Испании Фелипе VI заявил в телеобращении к народу о незаконности референдума в Каталонии.
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