Испанский монарх Фелипе VI: Каталония поставила себя вне закона

Король Испании Фелипе VI заявил в телеобращении к народу о незаконности референдума в Каталонии.

Испанский монарх считает, что каталонцы нарушили конституцию страны и закон об автономии, что может негативно сказаться на экономике и социальной стабильности Испании и Каталонии.

При этом Фелипе VI добавил, что Испания готова поддержать каталонцев, передает Би-би-си.

«Это трудные времена, но мы их преодолеем. Это очень сложные моменты, но мы будем двигаться вперед. Потому что мы верим в нашу страну и мы гордимся тем, кто мы», — заявил испанский монарх.

Напомним, 1 октября, в воскресенье в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании. Испанские полицейские старались не допустить голосования, закрывали участки и разгоняли мирных жителей, применяя дубинки и резиновые пули.

3 октября в Каталонии прошла массовая забастовка , объявленная профсоюзами после референдума, против насилия испанской полиции, началась 3 октября. В акции приняли участие 300 тысяч жителей автономии.

Фото: БЕЛТА