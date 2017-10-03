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"Над складом появились космические аппараты". Муженко рассказал о признаках диверсии в Калиновке
04.10.2017 10:48 — Новости Мира | Tut.by
До, во время и после пожара, который вызвал взрывы боеприпасов на складе в украинской Калиновке, над объектом появлялись космические аппараты и спутники, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью телеканалу
Глава генштаба перечислил признаки, которые указывают на то, что случившееся в Калиновке было диверсией.
«Есть много признаков, которые об этом говорят. Например, повреждение системы связи. Повреждение системы энергообеспечения. Винница была в течение часа отключена от света, как раз перед аварией. Отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я сейчас не буду называть, в каких именно, потому что это является предметом расследования. Появление космических аппаратов, спутников до события, во время события и после него», — отметил Муженко.
Видео:
Ранее Муженко
Напомним, пожар на складе боеприпасов Вооруженных сил Украины в
В марте этого года в
В обоих случаях эвакуировали десятки тысяч людей, было повреждено много домов.
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Глава генштаба перечислил признаки, которые указывают на то, что случившееся в Калиновке было диверсией.
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