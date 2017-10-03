Иракский Курдистан из-за референдума оказался на грани полной экономической блокады

Багдад начал блокаду Иракского Курдистана, запретив финансовые операции и международное авиасообщение с регионом. К санкциям готовы подключиться Иран и Турция, которая грозит заморозкой нефтяного транзита. Но власти региона любые попытки экономического давления называют «коллективным наказанием курдов» и рассчитывают на помощь России для организации альтернативного маршрута экспорта своей нефти.



Фото: Reuters

Блокада за свободу

Иракский Курдистан, где добывается порядка трети всей иракской нефти, начинает пожинать плоды референдума за независимость.

Во вторник Совет представителей (парламент) Ирака принял резолюцию, которая обязывает министерства и госучреждения страны временно прекратить все финансовые операции с курдским регионом.

«Никакой финансовой блокады нет. Мы не хотим, чтобы эти решения затронули наш народ в Курдистане», — заявил при этом спикер парламента Ирака Салим аль-Джабури, сообщил телеканал «Ас-Сумария».

Между тем еще на прошлой неделе портал Al Araby Al Jadeed со ссылкой на чиновника Центрального банка Ирака сообщил о приостановке всех финансовых операций с автономией. По его данным, ежедневный оборот валютных средств Курдистана составляет порядка $ 4−5 млн. От этих операций зависит весь частный сектор, в котором работают зарубежные компании, в том числе в нефтяной сфере, импорте продуктов питания и стройматериалов.

Таким образом, подчеркивал Al Araby Al Jadeed, центральные власти уже начали экономическую войну с Иракским Курдистаном, применяя карательные меры в ответ на референдум.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого решительно выступали Ирак, Турция, США и который из мировых держав поддержал только Израиль, состоялся 25 сентября. Через два дня местная избирательная комиссия объявила, что более 90% избирателей высказались за самоопределение. Власти Ирака, Турции, Ирана решительно осудили плебисцит, пригрозив курдской автономией экономическими санкциями, закрытием границ и даже введением войск.

В минувшую пятницу из аэропорта Эрбиля авиакомпания Zagrojet совершила последний международный рейс в Стамбул. После отказа курдского правительства передать под управление Багдада все пограничные терминалы и аэропорты автономии, официальные власти Ирака призвали международных перевозчиков прекратить полеты в аэропорты Иракского Курдистана.

Постепенно от полетов в автономию отказались все ранее совершавшие в Эрбиль полеты международные авиакомпании: эмиратская Fly Dubai, иорданская Royal Jordanian Airlines, турецкие перевозчики — Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus, египетская Egypt Air, ливанская Middle East Airlines, катарская Qatar Airways, Lufthansa и Austrian Airlines.

Свою лепту в изоляцию Курдистана внес и Тегеран. Управление транспортом и дорожным движением Ирана временно запретило своим компаниям ввоз и вывоз нефтепродуктов из Иракского Курдистана, отмечают иранские СМИ.

Как сообщал Reuters, Тегеран также пригрозил автономии закрытием границ, а на этой неделе и вовсе вместе с Ираком принял участие в военных учениях у границ автономии.

Отрекись и вернись!

Анкара на прошлой неделе пригрозила Иракскому Курдистану запретом на экспорт нефти, а затем заявила, что обсуждать эту тему будет только с официальным Багдадом.

Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу смягчил риторику руководства страны и заявил, что отношения между Анкарой и Эрбилем вернутся на прежний уровень, если власти автономии откажутся от проведенного референдума о независимости.

«Еще не поздно. Администрация Барзани может все вернуть», — сказал он в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу».

Глава курдской автономии Масуд Барзани надеялся использовать результаты референдума в качестве политического рычага при решении спорных моментов с официальными властями Ирака и соседними государствами. Однако его действия были встречены с растущей враждебностью, что повысило перспективы изоляции и блокады автономии, рассуждает The Gardian.

Однако пока сам Барзани не собирается сдавать назад. Курдский обозреватель Мохамад Амин Пенджвени в интервью «BasNews» заявил, что ни одна из угроз не поколебала решимость руководства автономии идти по пути независимости.

Пока другие государства к экономической блокаде свободолюбивой автономии присоединяться не спешат, занимая скорее выжидательную позицию.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты референдум не признают и ситуацией в Иракском Курдистане очень обеспокоены. Однако при этом представитель Госдепа США заявила, что отношения администрации США с властями Иракского Курдистана референдум не изменит.

«США не хотят делать ничего, что спровоцировало бы (рост) напряженности (в регионе)», — заверила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Россия последовательно выступает за территориальную целостность Ирака, но волеизъявление курдов тоже уважает.

Борьба за нефть

Точных данных о том, сколько нефти сейчас поставляется из Курдистана, у иракского правительства нет. Аналитики и эксперты также затрудняются назвать конкретные цифры.

Само правительство Иракского Курдистана оценивает запасы региона в 45 млрд баррелей нефти (более 6 млрд тонн), и это легкая нефть с низкой себестоимостью добычи — около $ 2 за баррель, как в Саудовской Аравии и Кувейте. По величине запасы Иракского Курдистана считаются шестыми в мире.

Ирак находится на 4 месте по добыче нефти с объемом 4 647,8 тыс. баррелей в день, порядка трети из этого объема приходится на Иракский Курдистан.

После референдума парламент Ирака также потребовал от правительства отправить в спорные районы иракские войска и вернуть нефтяные месторождения провинции Киркук под контроль министерства нефти Ирака.

В Киркуке передавать свои месторождения Багададу отказались, напомнив о том, что курдские военизированные отряды «пешмерга» отвоевывали их у террористической группировки «Исламское государство».

«Власти Киркука никому не передадут нефтяные месторождения, они будут [находиться] под контролем Иракского Курдистана», — приводит ТАСС слова главы Совета провинции Киркук Ребвара Талабани.

В настоящее время экспорт курдской нефти осуществляется за счет транзита через территорию Турции. О возможности заморозки этого маршрута турецкий премьер Бинали Йылдырым заявлял еще неделю назад, однако пока официальных заявлений об эмбарго на курдскую нефть не было ни со стороны Багдада, ни со стороны Анкары.

Добыча и транспортировка нефти в Киркуке и Иракском Курдистане будет продолжена, несмотря на напряженность между Эрбилем и Багдадом, заявил в интервью РИА «Новости» губернатор Киркука Наджмаддин Карим.

«Я считаю, что у (иностранных нефтяных) компаний определенное беспокойство присутствует. Но у меня есть полная убежденность, что эти проблемы разрешатся, будет продолжена добыча и транспортировка нефти», — сказал он.

«Не впервые иракское правительство, министерство нефти поступает подобным образом. Они и раньше вносили компании, которые работали в Регионе Курдистан в черный список. Среди них и «Газпром-нефть», китайские, норвежские компании. Это ничего не значит. Я думаю, работа компаний продолжится, а отношения с соседями стабилизируются, границы никто не закрывал пока. Нельзя наказывать курдский народ только потому, что он проголосовал на референдуме», — заявил глава провинции.

Из зарубежных компаний в регионе сейчас работают американские ExxonMobil и Chevron, турецкая Genel Energy, норвежская DNO, региональный игрок Gulf Keystone Petroleum, австрийский концерн OMV.

Единственная российская компания, которая сегодня ведет добычу нефти в Курдском регионе Ирака — «Газпром нефть» заявила о готовности расширять свое присутствие в регионе и развивать существующие проекты.

«Я верю, что у нас хорошие перспективы в Курдском регионе Республики Ирак, и мы можем на этих проектах получить хороший результат», — заявил генеральный директор Gazpromneft Middle East, которая работает в регионе, Сергей Петров в интервью журналу «Нефтекомпас».

В среду министр энергетики РФ Александр Новак также подтвердил, что «Газпром-нефть» продолжает реализовывать свои проекты в Иракском Курдистане.

Региональное министерство природных ресурсов предложило компании изучить около 10 блоков. «По итогам анализа доступной геологической информации мы выбрали наиболее перспективные с нашей точки зрения лицензионные участки», — сказал Петров, подчеркнув, что «Газпром нефти» интересно участие в проектах в роли оператора.

18 сентября о намерении расширять и укреплять сотрудничество с Иракским Курдистаном заявила и НК «Роснефть». В первую очередь, речь идет об участии компании в проекте по строительству Курдистанского регионального газопровода, который рассчитан не только на поставки природного газа электростанциям и заводам региона, но и предоставит возможность в ближайшие годы экспортировать существенный объем топлива в Турцию и на европейский рынок.

По словам Новака, пока Минэнерго РФ межправсоглашения по экспорту газа «Роснефтью» из Иракского Курдистана через Турцию не готовит.

Влияние на рынок

Ситуация на Ближнем Востоке всю прошлую неделю влияла на нефтяные котировки. 25 сентября на ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent впервые с января 2017 года превысила $ 58 за баррель. В последующие дни нефть доходила до $ 59, потом немного отыграла назад, однако Brent всю прошлую неделю держалась выше $ 57 за баррель. В начале этой недели цены на нефть немного снизились. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на ICE во вторник была в районе $ 56.

Ситуация, которая сложилась в иракском Курдистане, на данный момент является самым сильным фактором, который поддерживает нефтяные котировки на высоком уровне, и пока напряженность сохраняется.

Есть риски существенного снижения поставок из региона, коррекции не произойдет, и мы можем увидеть даже цену на уровне $ 61−62 за баррель марки Brent, отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Итоги референдума будут блокироваться, а экономическая активность пресекаться, прежде всего в отношении нефти.

Надежды курдов остаются лишь на сирийские власти и возможную поддержку России, чье влияние в Сирии достаточно значительно, рассуждает финансовый аналитик компании Gerchik&Co Виктор Макеев.

Если блокада состоится и альтернатив для торговли нефтью не окажется, то Иракский Курдистан останется без самого принципиального источника дохода, а сокращение объема на мировом рынке нефти и даже ожидание нарастания конфликта даст дополнительный толчок для роста нефтяных котировок, подчеркивает эксперт.

В четверг представитель Демократической партии Иракского Курдистана в РФ Хошави Бабакр заявил РИА «Новости», что автономия в случае блокады турецкого транзита может экспортировать нефть через Сирию при поддержке России.

Россия пока старается сохранять в данном конфликте нейтралитет. «Неизменной остается наша поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока», — заявили в МИД, особо подчеркнув, что «в Москве с уважением относятся к национальным устремлениям курдов».

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что из-за проведенного плебисцита не должны пострадать торговые связи между Турцией и Иракским Курдистаном.

Это позволяет надеяться, что история с Курдистаном не перейдет в серьезную экономическую блокаду. Однако, по мнению аналитиков, даже если ситуацию не удастся разрешить, влияние геополитических факторов на рынок ослабеет.

В этом случае, а также с учетом того, что, по статистике, октябрь и ноябрь являются крайне неблагоприятными месяцами для нефтяных котировок, скорее всего, в среднесрочной перспективе они будут находиться в диапазоне $ 53-$ 56 за баррель марки Brent, отмечает Деев.