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ФБР нашло подругу стрелка, убившего 59 человек в Лас-Вегасе. Она прилетела в США
04.10.2017 11:41 — Новости Мира | Tut.by
62-летняя Мэрил Дэнли, подруга Стивена Пэддока, который расстрелял 59 человек на кантри-фестивале 1 октября, прибыла из Манилы в Лас-Вегас, где ее ждали сотрудники ФБР. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают
Женщина покинула Филиппины 3 октября. Она находилась в стране с сентября, сообщает
Правоохранители надеются, что женщина может пролить свет на мотивы совершения преступления.
Напомним, вечером 1 октября 64-летний Стивен Пэддок открыл
62-летняя Мэрил Дэнли была зарегистрирована в том же номере отеля, откуда вел огонь Стивен Пэддок. Однако женщину не считают причастной к преступлению. Пэддок и Дэнли жили вместе в доме в городе Мескит (штат Невада) недалеко от Лас-Вегаса.
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Правоохранители надеются, что женщина может пролить свет на мотивы совершения преступления.
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