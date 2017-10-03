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ФБР нашло подругу стрелка, убившего 59 человек в Лас-Вегасе. Она прилетела в США

04.10.2017 11:41 — Новости Мира | Tut.by  
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62-летняя Мэрил Дэнли, подруга Стивена Пэддока, который расстрелял 59 человек на кантри-фестивале 1 октября, прибыла из Манилы в Лас-Вегас, где ее ждали сотрудники ФБР. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают CNN.

Женщина покинула Филиппины 3 октября. Она находилась в стране с сентября, сообщает Reuters со ссылкой на источники в аэропорту Манилы. Ее поездка согласована с ФБР. Из Филиппин женщина вылетела без сопровождения, а в аэропорту в США ее встретили сотрудники ФБР.

Правоохранители надеются, что женщина может пролить свет на мотивы совершения преступления.

Напомним, вечером 1 октября 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу по зрителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Мужчина стрелял из окна на 32-м этаже отеля, расположенного через дорогу от места проведения мероприятия. В результате стрельбы погибло 59 человек, более 500 получили ранения. Сам стрелок покончил с собой до прихода полиции. В номере отеля был найден арсенал огнестрельного оружия.

62-летняя Мэрил Дэнли была зарегистрирована в том же номере отеля, откуда вел огонь Стивен Пэддок. Однако женщину не считают причастной к преступлению. Пэддок и Дэнли жили вместе в доме в городе Мескит (штат Невада) недалеко от Лас-Вегаса.

 
 
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Правоохранители надеются, что женщина может пролить свет на мотивы совершения преступления.

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