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Кремль отреагировал на информацию о российских военнопленных в Сирии
04.10.2017 12:35 — Новости Мира | Tut.by
Сообщения СМИ о пленении боевиками в Сирии российских военнослужащих не следует воспринимать как официальную информацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 4 октября.
«Поэтому, конечно, нужно представить более заслуживающее доверия подтверждение этому. Но, еще раз повторяю, эта информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами [России]», — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве озабочены судьбой этих граждан.
3 октября подконтрольное «Исламскому государству» агентство «Амак»
В Минобороны России заявили, что на территории Сирии не происходило никаких инцидентов, связанных с захватом в плен российских военнослужащих.
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Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве озабочены судьбой этих граждан.
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