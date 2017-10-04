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Кремль отреагировал на информацию о российских военнопленных в Сирии

04.10.2017 12:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Сообщения СМИ о пленении боевиками в Сирии российских военнослужащих не следует воспринимать как официальную информацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 4 октября.

«Поэтому, конечно, нужно представить более заслуживающее доверия подтверждение этому. Но, еще раз повторяю, эта информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами [России]», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве озабочены судьбой этих граждан.

3 октября подконтрольное «Исламскому государству» агентство «Амак» опубликовано видео с двумя якобы захваченными военными. На записи один из двух мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем. По его словам, он уроженец Ростовской области. Он также называет имя второго человека — Цуркану Григорий Михайлович. На лицах обоих заметны следы побоев.

В Минобороны России заявили, что на территории Сирии не происходило никаких инцидентов, связанных с захватом в плен российских военнослужащих.

 
 
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Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве озабочены судьбой этих граждан.

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