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Британские истребители на сверхзвуковой скорости перехватили пассажирский лайнер Ryanair

04.10.2017 13:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Истребители Typhoon британских военно-воздушных сил (RAF) перехватили самолет Boeing 737−800 авиакомпании Ryanair, летевший из литовского Каунаса в лондонский аэропорт Лутон и заставили его приземлиться в аэропорту Станстед, сообщает Reuters.

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