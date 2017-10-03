Британские истребители на сверхзвуковой скорости перехватили пассажирский лайнер Ryanair
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Истребители Typhoon британских военно-воздушных сил (RAF) перехватили самолет Boeing 737−800 авиакомпании Ryanair, летевший из литовского Каунаса в лондонский аэропорт Лутон и заставили его приземлиться в аэропорту Станстед, сообщает . Reuters
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