Подруга убийцы из Лас-Вегаса прилетела в США и сдалась властям

Женщина, с которой был убийца Стивен Пэддок, 62-летняя Мэрила Дэнли прилетела из Манилы в Лас-Вегас, где ее встретили сотрудники ФБР.

До этого времени Мэрила путешествовала по миру, была на Филиппинах и в Китае.

Правоохранители надеются, что допрос женщины даст хоть какую-то информацию о преступлении, которое совершил Пэддок.

Напомним, 1 октября по зрителям кантри-фестиваля, проходившего в Лас-Вегасе, был открыт огонь с балкона номера на 32 этаже отеля Mandalay Bay.