ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подруга убийцы из Лас-Вегаса прилетела в США и сдалась властям

04.10.2017 17:08 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Женщина, с которой был убийца Стивен Пэддок, 62-летняя Мэрила Дэнли прилетела из Манилы в Лас-Вегас, где ее встретили сотрудники ФБР.

До этого времени Мэрила путешествовала по миру, была на Филиппинах и в Китае.

Правоохранители надеются, что допрос женщины даст хоть какую-то информацию о преступлении, которое совершил Пэддок.

Напомним, 1 октября по зрителям кантри-фестиваля, проходившего в Лас-Вегасе, был открыт огонь с балкона номера на 32 этаже отеля Mandalay Bay.

Количество убитых на утро 3 октября достигло 59 человек.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина, с которой был убийца Стивен Пэддок, 62-летняя Мэрила Дэнли прилетела из Манилы в Лас-Вегас, где ее встретили сотрудники ФБР. До этого времени Мэрила...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин признался, что о наличии у Северной Кореи атомной бомбы ему рассказал Ким Чен Ир в 2001 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика