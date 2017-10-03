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Подруга убийцы из Лас-Вегаса прилетела в США и сдалась властям
04.10.2017 17:08 — Новости Мира | БДГ
Женщина, с которой был убийца Стивен Пэддок, 62-летняя Мэрила Дэнли прилетела из Манилы в Лас-Вегас, где ее встретили сотрудники ФБР.
До этого времени Мэрила путешествовала по миру, была на Филиппинах и в Китае.
Правоохранители надеются, что допрос женщины даст хоть какую-то информацию о преступлении, которое совершил Пэддок.
Напомним, 1 октября по зрителям кантри-фестиваля, проходившего в Лас-Вегасе,
Количество убитых на утро 3 октября достигло
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Женщина, с которой был убийца Стивен Пэддок, 62-летняя Мэрила Дэнли прилетела из Манилы в Лас-Вегас, где ее встретили сотрудники ФБР. До этого времени Мэрила...
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